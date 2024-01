« Je dois partir », la grosse annonce de Xavi après l’élimination du Barça en Coupe du Roi

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, fait une grosse annonce sur son avenir après l’élimination des Culés en Coupe du Roi.

Mercredi soir, le FC Barcelone a fait ses adieux à la Coupe du Roi de cette saison. En déplacement au Stade San Mamés pour défier l’Athletic Bilbao, le club champion d’Espagne s’était incliné sur le score de 4-2 après prolongations. Une défaite qui oblige l’ancien milieu de terrain du club à prendre une décision forte pour son avenir.

Démission en cas de saison blanche

Après avoir perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid, le FC Barcelone vient de réduire ses chances de remporter un titre pour la saison sportive en cours. En effet, le club champion d’Espagne a été battu (4-2) en quarts de finale, mercredi soir, par l’Athletic Bilbao en Coupe du Roi. Après l’élimination, Xavi, coach du Barça estime militer pour les deux titres restants.

« Nous allons essayer de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Je suis serein. Il reste les titres les plus importants. Nous nous battrons pour eux. Tous les entraîneurs des grandes équipes dépendent des titres », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match perdu par son équipe. Toutefois, le coach espagnol remet en cause son poste, qu’il quitterait en cas de non-atteinte des objectifs fixés.

GOAL AR / Getty

« J'ai dit une réalité (la semaine dernière) et je le répète maintenant. Si on n'est pas au niveau de compétitivité en fin de saison, la chose normale est que parte comme tous les entraîneurs. Quand je l'ai dit, vous (les journalistes) avez été alarmés, mais vous faites des enquêtes pour savoir si je dois partir. Nous sommes dans un grand club, je sais où je suis et ils vont me réclamer des titres. Ou du moins, rivalisez pour en gagner », a-t-il ajouté.

Xavi l’avait déjà dit

Rappelons qu’avant le match contre le club de troisième division espagnole, Unionistas de Salamanca, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, l’entraîneur du Barça avait déjà signifié qu’il quitterait le club s’il ne remporte pas de titres en fin de saison.

« Cela a toujours été l'objectif (de gagner un titre, NDLR) et je l'ai dit. Quand ils m'ont recruté, ils m'ont demandé d'être quatrième, et nous l'avons atteint. L'année dernière, l'objectif était de remporter la Liga et la Supercoupe (d'Espagne, en 2023), en dépassant les attentes », avait-il commencé.

Getty/ GOAL

« Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants, la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints et je partirai. C'est ma réalité. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du succès que de la défaite. Malgré la défaite en Supercoupe, je pense que c'est plus proche de la victoire. Je ne contrôle pas l'extérieur. J'ai toujours dit les objectifs. Le premier cette année était d'être en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (contre Naples) et il a été atteint. S'ils ne sont pas atteints cette année, nous rentrerons chez nous, mais comme c'est le cas pour tous les entraîneurs, ça ne change pas avec moi », avait insisté Xavi.