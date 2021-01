"Je crois en Zlatan" - Ibrahimovic confiant sur les chances de Scudetto de l'AC Milan

La star suédoise a marqué un doublé lundi soir permettant à l'AC Milan de poursuivre sa domination en Serie A cette saison.

Plus de 20 ans après le début de sa carrière professionnelle, Zlatan Ibrahimovic est toujours en train d'établir de nouvelles marques de buts en carrière. L'attaquant de l' a inscrit les deux buts de l'AC Milan lundi alors que le leader de la a battu 2-0. Zlatan Ibrahimovic compte désormais 12 buts en seulement huit matchs de , le plaçant au même niveau que Lautaro Martinez et Romelu Lukaku pour la deuxième place au classement des meilleurs buteurs et seulement derrière Cristiano Ronaldo.

Pourtant, Zlatan Ibrahimovic a disputé deux fois moins de matches que duo de stars de l' , avec le même nombre de buts inscrits, l'attaquant de 39 ans ayant commencé la saison sous une forme incroyable. La star suédoise a trouvé le chemin des filets dans neuf titularisations successives dans un championnat du top cinq pour la première fois de sa carrière qui dure depuis deux décennies.

De plus, les 12 buts d'Ibrahimovic lors de ses huit premiers matchs est le total le plus important pour un joueur de l'AC Milan depuis 1992-93, lorsque Marco van Basten a inscrit huit buts en autant de matchs au début de la saison. Après avoir mené Milan à la victoire face à Cagliari, Ibrahimovic a été interrogé par Sky pour savoir s'il pensait que l'AC Milan pouvait gagner le Scudetto et l'attaquant, avec son franc-parler habituel, a répondu : "Je crois en moi, je crois en Zlatan".

Zlatan est heureux à Milan

L'AC Milan siège actuellement au sommet de la Serie A, avec trois points d'avance sur son rival, l'Inter Milan, qui occupe la deuxième place. En battant Cagliari à loin de San Siro ce lundi soir, l'AC Milan a maintenu sa domination en tant que meilleure équipe à l'extérieur, après avoir égalé sa meilleure séquence sans défaite loin de son stade en Serie A qui datait de 1994-95 et était de 16 matches.

Les Rossoneri doivent affronter l' samedi avant de se concentrer sur leurs rivaux milanais, l'Inter Milan, qu'ils affronteront en Coupe d' le 28 janvier. Ibrahimovic a été une figure clé dans la résurgence du club, après avoir rejoint le LA Galaxy en janvier 2019. Avec le doublé de lundi, Ibrahimovic a maintenant marqué 24 buts en 33 apparitions depuis son retour à Milan, et l'attaquant a laissé entendre qu'il pourrait prolonger son séjour au-delà de l'expiration de son contrat cet été.

Ibrahimovic dit que son séjour dépend du directeur sportif, Paolo Maldini, bien qu'il admette qu'il profite de la vie avec le club. "Je suis très heureux", a-t-il déclaré. "Ce retour à Milan m'a changé et je suis très heureux". L'AC Milan est plus que jamais en position de mettre fin à la domination de la sur le football italien, d'autant plus que les Rossoneri vont obtenir le renfort de Mario Mandzukic dans les prochains jours.