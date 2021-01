L’Inter Milan va changer de nom et de logo !

Pour les 113 ans du club, les propriétaires de l’Inter Milan souhaitent changer de nom ainsi que le logo légendaire…

Les supporters de l’ n’ont pas eu le temps de célébrer leur victoire contre la Turin qu’ils vont déjà devoir faire part de leur mécontentement. Au lendemain du succès contre l’ennemi turinois, la Gazzetta dello Sport annonce de grands changements à venir chez les Intéristes. Qu’Antonio Conte ou les joueurs se rassurent, il ne s’agit pas de départs durant le mercato hivernal mais bien d’un changement d’identité chez les Nerazzurri.

Quelques semaines après l’apparition de rumeurs concernant une potentielle vente du club par la famille Zhang, cette dernière a pour objectif d’imposer son style dans le club milanais. L’Inter Milan fêtant ses 113 ans le 9 mars prochain, les propriétaires du club souhaiteraient donner une dose de modernité au club centenaire.

D’après le quotidien italien, l’ambition est de mettre un terme à l’appellation « Football Club Internazionale Milano » pour un très classique « Inter Milano ». Pourquoi un tel changement ? Une volonté de « renforcer le lien » avec la ville lombarde et ainsi « projeter la marque dans le monde ». Mais ce nouveau nom ne serait pas le seul changement pour cet anniversaire.

Un signe de la part de la famille Zhang ?

En effet, le logo, créé par le fondateur du club Giorgio Muggiani, devrait lui aussi connaitre un lifting à l’image de ce qu’avait fait la Juventus Turin avec le sien en 2017. Tous ces changements doivent encore être validé lors du conseil d’administration mais Romelu Lukaku aurait participé au design du nouveau logo.

Souhaitant une touche plus moderne et plus « media company », l’Inter Milan devrait s’appuyer sur les lettres « I » et « M » avec une présence de « gratte-ciel plutôt que du Duomo » pour représenter la ville de Milan. Pas sûr que ces changements historiques ne soient du goût des supporters intéristes, très attachés à la tradition…

Une tradition qui va en prendre un coup puisque Pirelli, sponsor historique du club, va laisser sa place aux promoteurs immobiliser chinois Evergrande. Avec le projet d’un nouveau stade en cours de discussion, l’Inter Milan veut vraiment entamer sa révolution.