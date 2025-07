Jadon Sancho face à un très gros obstacle

Jadon Sancho est prêt à accepter une baisse de salaire importante pour quitter Manchester United pour la Juventus, mais le club de Serie A n'a pas encore atteint le prix demandé.

Selon le Daily Mail, Sancho serait prêt à réduire son salaire de 200 000 £ par semaine pour finaliser son transfert de Manchester United à la Juventus, mais le club de Serie A n'a pas encore atteint le prix demandé par les Red Devils, ni les exigences salariales du joueur. Il gagne actuellement plus de 300 000 £ par semaine et serait prêt à réduire son salaire à 7 millions de livres sterling par an, ce qui lui permettrait de gagner un peu plus de 180 000 £ par semaine. Jusqu'à présent, la Juve a proposé un salaire de 5 millions de livres sterling plus des primes, soit 130 000 £ par semaine.

United souhaite recevoir environ 25 millions de livres sterling pour Sancho cet été, après qu'il a officiellement demandé son départ. Selon certaines informations, il lui aurait été demandé de rester à l'écart du terrain d'entraînement, l'équipe de Ruben Amorim tentant actuellement de lui trouver un nouveau club. On ignore si la Juve accédera à leurs exigences, ou aux siennes.

Manchester United veut le céder

Sancho a disputé 31 matches de Premier League avec Chelsea la saison dernière lors de son prêt à Stamford Bridge, mais n'a inscrit que trois buts et délivré cinq passes décisives. Son contrat avec Manchester United court jusqu'en 2026 ; c'est donc le dernier été où le club peut percevoir une prime pour lui.

L'article continue ci-dessous

Manchester United affrontera Leeds en match amical de pré-saison le 19 juillet. Sancho ne sera pas de la partie.