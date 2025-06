Jadon Sancho brise enfin le silence !

Manchester United vs Manchester City

Jadon Sancho s'est confié après que Chelsea a refusé de rendre son prêt définitif et l'a renvoyé à Manchester United.

Le prêt d'une saison de Sancho par Manchester United comportait une obligation de rendre le transfert définitif pour un montant pouvant atteindre 25 millions de livres sterling .

Cependant, les discussions concernant les conditions personnelles n'ont pas abouti et Chelsea le renverra donc contre une indemnité de 5 millions de livres sterling, comme l'a initialement rapporté The Athletic. En l'absence d'accord avec les Blues, l'ailier est désormais sur le chemin du retour à Old Trafford, son prêt expirant officiellement le 30 juin.

Sancho a connu des succès sporadiques à Stamford Bridge lors de son bref passage. Il a fait une entrée remarquée en septembre, en offrant une passe décisive pour le but de la victoire en sortie de banc contre Bournemouth. Il a ensuite marqué lors de sa dernière apparition pour le club, en finale de la Conference League, lors de la victoire 4-1 du club de l'ouest londonien contre le Real Betis.

Sancho retourne à United

Sur Instagram, Sancho a écrit : « Reconnaissant pour cette expérience. Un grand merci à tous ceux qui, à Chelsea, m'ont fait me sentir comme chez moi : coéquipiers, staff et supporters. Je souhaite au club le meilleur pour la suite. Vraiment reconnaissant, merci, les Blues.» Sancho cherchera à quitter United à nouveau cet été et ne participera pas à la Coupe du monde des clubs de Chelsea.