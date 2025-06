Jack Grealish un flop ? Une légende prend la parole

Jack Grealish semble quitter Manchester City, Paul Dickov étant catégorique sur le fait qu'il ne partira pas comme un flop de 100 millions de livres sterling.

L'international anglais a battu le record de transfert britannique en 2021 en réalisant un transfert très lucratif à l'Etihad Stadium depuis son club d'enfance Aston Villa. Il a disputé 157 matchs avec City, marquant 17 buts. LA GRANDE IMAGE L'attaquant de 29 ans reste sous contrat jusqu'en 2027, mais a été exclu de l'équipe de Pep Guardiola pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Cette décision a intensifié les discussions sur le départ de la moitié bleue de Manchester, Grealish étant lié à des clubs du monde entier.

Interrogé sur ce que Grealish devrait faire ensuite, que ce soit rester en Premier League ou partir à l'étranger, le légendaire attaquant de City, Dickov, s'exprimant en association avec Kasinoseta.com, a déclaré à GOAL :

« Il s'agit simplement de partir et de jouer. Seul Jack lui-même saura s'il veut rester en Premier League ou s'il veut tenter une nouvelle aventure. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait que Jack Grealish a été un flop à Manchester City.Les gens parleront toujours de son prix, mais je regarde les trophées qu'il a gagnés. Oui, la saison dernière n'a pas été géniale et la saison précédente, il a eu des blessures qu'il n'avait jamais eues auparavant. Mais lors de la saison où le club a remporté le triplé, il était de loin le meilleur joueur et le joueur le plus important du club. Dans certains des grands matchs, il a entraîné l'équipe vers la victoire.« Ce que je sais, c'est que lorsque Jack partira, celui qui le signera aura un joueur de qualité. Il a la rage de gagner après la façon dont la saison dernière s'est déroulée. En dehors de tout le reste, Jack est un gars fantastique qui adore jouer au football. Je pense que tout le monde peut le voir. Il est au mieux de sa forme lorsqu'il joue avec le sourire. Il est peut-être temps de relever un nouveau défi maintenant pour les deux prochaines années, où que ce soit. Je crois sincèrement que celui qui le signera tirera le meilleur parti de Jack Grealish. »

Dickov a ajouté, lorsqu'on lui a demandé si Grealish croirait, au fond, qu'il avait justifié la somme à neuf chiffres que City a déboursée pour obtenir sa signature : « Si Jack est honnête, peut-être la saison dernière, non. Je pense que les autres saisons où il a été là, oui. Il a joué un rôle majeur dans le succès du club : gagner quatre fois de suite, ce qui est sans précédent, gagner le triplé, et il était, de janvier à la fin de la finale de la Ligue des champions, Jack était de loin la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans cette équipe.« Il faut regarder les trophées qu'il a gagnés. Oui, c'est un jeu d'équipe et je pense que Jack sera plus déçu par la saison dernière que par toute autre chose. Au sein du club, Jack est tellement apprécié - par les joueurs, par le personnel, par tout le monde sur le terrain d'entraînement et surtout par les fans. Ils se rendent compte du serviteur qu'il a été. Ils se rendent compte qu'il a parfois dû changer son jeu pour le bien de l'équipe. Jack doit être reconnu pour cela.« Le Jack Grealish d'Aston Villa n'aurait jamais fonctionné à Manchester City, avec la façon dont l'équipe joue et est structurée. Je pense qu'il doit être félicité pour la façon dont il a adapté son jeu et est devenu l'un des joueurs les plus importants. Si vous ne tenez pas compte de la saison dernière, vous devez dire qu'il a connu un énorme succès. »