Italie - Mancini : "On a livré un match d'égal à égal contre une grande équipe"

Déçu de l'égalisation rapide concédée par son équipe, le sélectionneur italien était tout de même satisfait de la prestation contre l'Allemagne.

L'Italie et l'Allemagne se sont tenues en échec ce samedi pour leur entrée en lice en Ligue des nations. Pellegrini avait pourtant ouvert le score pour la Nazionale à vingt minutes du terme, mais Kimmich s'est chargé de remettre rapidement les deux équipes à égalité.

Mancini : "On a été un peu naïfs sur l'égalisation"

Une égalisation en trois petites minutes que regrettait le sélectionneur italien, Roberto Mancini, après le coup de sifflet final.

"On a été un peu naïfs de prendre le but égalisateur tout de suite après avoir marqué, a-t-il regretté auprès de la RAI. C'est dommage, parce que cela avait été un match difficile, surtout au début.

"Mais ensuite les joueurs ont fait un bon match, ils ont su souffrir ensemble, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, je suis content pour eux.

"On a livré un match d'égal à égal contre une grande équipe. On a de bons jeunes joueurs, je les fais jouer et j'espère qu'ils vont grandir rapidement."

Pellegrini : "C'est un point de départ"

Le buteur romain Lorenzo Pellegrini a pour sa part saluer l'importance ce cette prestation pour permettre à la Squadra Azzura de reprendre confiance face aux grandes nations.

"On savait que ce serait un match difficile. On est content. Ce n'était pas facile après tout ce qui s'est dit en ce moment. On doit retrouver un groupe d'hommes, c'est ce qu'on est en train de faire", a-t-il affirmé.

"On a affronté un adversaire très fort, l'Allemagne met beaucoup d'intensité dans le match. C'est un point de départ pour repartir pour cette équipe.

"Il va falloir de l'équilibre, ne pas penser qu'on est des moins que rien quand on perd et qu'on est arrivés après une victoire..."