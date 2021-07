Italie, Bonucci : "Le match le plus difficile que j'ai jamais joué"

Le défenseur de la Juventus a aidé son pays à se qualifier pour la finale de l'Euro 2020 contre l'Angleterre ou le Danemark.

Le défenseur de la Squadra Azzurra, Leonardo Bonucc,i a admis que l'affrontement de mardi avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2020 était le match le plus difficile qu'il ait jamais joué alors que l'Italie est parvenu à arracher sa place pour la finale de l'Euro 2020 après une séance de tirs au but. L'équipe de Bonucci a survécu à l'Espagne à la séance de tirs au but, remportant une place en finale contre le Danemark ou l'Angleterre.

Après un match très disputé dans le temps réglementaire qui a vu l'Espagne égaliser à la 80e minute grâce à un but d'Alvaro Morata après l'ouverture du score de Federico Chiesa, une vingtaine de minutes avant, Bonucci rayonnait de fierté en déclarant que son équipe avait montré exactement de quoi elle était faite pour se rapprocher d'un trophée majeur. "C'est le match le plus difficile que j'ai jamais joué. Je félicite l'Espagne pour ce qu'elle a montré, mais encore une fois, cette Italie a fait preuve de cœur, de détermination et de capacité à traverser les moments difficiles et la loterie des penaltys nous a récompensés", a déclaré Bonucci à RAI Sport.

"La victoire pour laquelle vous souffrez est toujours la plus agréable. Maintenant, il reste un centimètre à parcourir. Encore un centimètre. C'est incroyable ce que nous faisons, mais nous ne devons pas nous sentir satisfaits. Nous sommes en finale. C'est dans cinq jours, et nous avons besoin de la même faim et du même esprit de sacrifice pour ramener ce trophée à la maison après de nombreuses années", a ajouté le défenseur italien.

Donnarumma aux anges

L'article continue ci-dessous

Gianluigi Donnarumma a également salué l'esprit de l'équipe d'Italie après la victoire, affirmant qu'ils avaient "arraché" la victoire après un match difficile. Le futur gardien du Paris Saint-Germain a effectué l'arrêt décisif lors de la séance de tirs au but face à Alvaro Morata, ce dernier avait marqué plus tôt dans le match, ouvrant la voie à Jorginho pour sceller la victoire avec un penalty marqué sans trembler. Dani Olmo avait également manqué sa tentative en frappant au dessus.

"C'est indescriptible. J'étais détendu parce que je savais que je pouvais aider l'équipe", a déclaré Donnarumma à RAI Sport. "L'équipe était fantastique, je remercie tout le monde, les gens dans les tribunes, nous avons tout donné et maintenant nous avons besoin d'une dernière étape pour réaliser notre rêve. L'Espagne est très forte, mais cette Italie a un cœur énorme, nous n'abandonnons jamais et nous l'avons vu parce que nous avons souffert jusqu'au bout et nous l'avons arraché, mais l'Espagne mérite beaucoup de crédit pour nous avoir causé tant de problèmes".

Dimanche, l'Italie a rendez-vous avec son destin. La Squadra Azzurra n'a plus remporté de trophée majeur depuis la Coupe du monde 2006 et n'a surtout plus remporté un championnat d'Europe depuis 1968, sa seule victoire dans la compétition. En 2012, l'Italie avait échoué en finale à Kiev contre l'Espagne, désormais elle va devoir éviter de revivre un tel scénario dimanche soir face au vainqueur de Danemark-Angleterre.