Italie-Angleterre : Luke Shaw inscrit le but le plus rapide en finale d'un Euro

En marquant après 117 secondes, Luke Shaw est entré dans l'histoire des finales de l'Euro.

Il ne fallait arriver en retard à Wembley pour la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. Car dès la deuxième minute de jeu, les Three Lions ont ouvert le score par l'intermédiaire de Luke Shaw.

Le défenseur de Manchester United, auteur de son premier but en seize sélections, était d'ailleurs à l'origine et à la conclusion de l'action. Au départ, coincé sur son flanc gauche, Shaw s'est défait de ses adversaires italiens pour servir Kane positionné au milieu de terrain et qui a ensuite lancé Trippier en profondeur.

Trippier a débordé avant de centrer au deuxième poteau pour Shaw, totalement oublié par la défense italienne et qui est venu tromper Donnarumma d'une demi-volée du pied gauche !

Et ce but marqué après 117 secondes de jeu est historique car c'est tout simplement le plus rapide lors d'une finale d'un Euro !