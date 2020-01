Inzaghi : "Ibrahimovic ne cherche pas l'argent ou la gloire, il veut jouer"

L'ancien attaquant de l'AC Milan est certain que le retour d'Ibrahimovic à San Siro sera un grand succès.

Zlatan Ibrahimovic est de retour à l' pour relever un nouveau challenge, estime Filippo Inzaghi. L'attaquant suédois n'ayant pas besoin "d'argent ou de gloire", à en croire l'ex-international azzurro.

Le joueur de 38 ans a récolté beaucoup des deux au cours d'une carrière longue et réussie. Des passages à l' , , Inter, Barcelone, et ont vu Ibrahimovic garnir considérablement sa collection de médailles. S'il s'était retiré il y a quelques semaines ça aurait été amplement mérité et logique, mais il a pris la décision de retrouver la et le club de l'AC Milan. Ayant prouvé qu'il restait prolifique lors d'un passage en avec le LA Galaxy, Ibrahimovic a déjà ouvert son compte de buts avec les Rossonerri. Sa simple présence devrait aider les Rossoneri en difficulté à retrouver la lumière. C'est ce dont est notamment convaincu son ancien coéquipier Filippo Inzaghi.

Il a déclaré à Corriere della Sera lors d'un questionnaire sur Milan que les Lombards ont fait une très belle affaire en enrôlant Ibrahimovic : «Ils se sont bien débrouillés. Il était nécessaire. J'ai joué avec lui et je le respecte beaucoup. Il n'a pas besoin d'argent ni de gloire. S'il est de retour, cela signifie qu'il croit pouvoir laisser sa marque. Il me semble qu'il l'a déjà montré lors de ses premiers matchs. Même lors de ses débuts, son poids a été remarqué. »

Bien que le retour d'Ibrahimovic ait été bien accueilli à Milan, il est certain qu'il reste encore beaucoup à faire chez les septuples champions d'Europe. Réveiller un géant endormi de son sommeil s'avère difficile, comme Inzaghi l'a découvert lors d'un court passage à la tête de l'équipe, les Rossoneri ayant besoin d'appuyer sur le bouton «reset». "C'est triste, mais malheureusement ce n'est rien de nouveau", a-t-il déclaré. « Mais je connais [Paolo] Maldini et je lui fais confiance. Je suis sûr que Paolo et [Zvonimir] Boban sortiront le club de cette situation. Il faut réinitialiser, insérer chaque année deux ou trois des bons joueurs et surtout être patient. Et vous aurez besoin de continuité dans la gestion du club."

Milan occupe actuellement le 10e rang du classement de la , à 10 points des quatre premiers et 21 de retour sur l'Inter, rival en titre.