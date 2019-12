Serie A - La Juve freinée par Sassuolo (2-2)

La Juventus n'est pas parvenue à prendre le meilleur sur Sassuolo ce dimanche (2-2) et laisse l'opportunité à l'Inter de s'emparer de la 1ère place.

Mauvaise opération pour les Bianconeri. Les hommes de Maurizio Sarri ont concédé le nul sur leur pelouse contre malgré des réalisation de Bonucci et Ronaldo sur penalty (2-2).

Ils ont pourtant dominé le début de la rencontre et Emre Can, aligné d'entrée par Sarri, manquait une énorme occasion d'entrée (7e). Après une tentative d'Higuain non cadrée (16e), c'est Leonardo Bonucci qui ouvrait finalement le score d'une frappe lointaine contrée (20e).

Un avantage de courte durée puisque sur sa première opportunité, Sassuolo revenait au score. Lancé en profondeur, Boga trompait Buffon - aligné pour la 5e fois cette saison - d'un ballon piqué (22e).

Malgré sa domination territoriale, la Juve ne parvenait pas à faire à nouveau la différence avant la pause et était même surprise au retour des vestiaires. Sous pression, De Ligt ratait son dégagement avant que Buffon ne se troue sur la frappe de Caputo (47e). À la surprise générale, les visiteurs étaient alors devant au tableau d'affichage.

Ronaldo sur coup-franc (50e) puis Higuain de près (51e) sollicitaient alors Turati mais sans succès. Le Portugais pensait avoir égalisé quelques minutes plus tard avant d'être signalé hors-jeu (61e). Dybala, entré en jeu quelques instants plus tôt, obtenait alors un penalty pour un tacle non maîtrisé de Romagna. CR7 ne se faisait pas prier pour remettre les deux équipes à égalité (68e).

Le portier de Sassuolo s'imposait ensuite une nouvelle fois devant la Joya (73e) puis Ramsey (90e), mais le score en restait là. La pourrait voir l'Inter lui passer devant en cas de victoire contre la dans l'après-midi (15h).