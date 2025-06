Inter Miami : Mascherano n'a pas peur du PSG

Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Les Herons affronteront les vainqueurs de la Ligue des champions lors du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs dimanche.

À l'approche de ce qui pourrait être l'un des matchs les plus importants de l'histoire de l'Inter Miami, l'entraîneur Javier Mascherano a évoqué l'importance d'affronter le meilleur club d'Europe et de retrouver un visage familier de son passé de joueur : Luis Enrique, son ancien entraîneur à Barcelone.





Alliant les rôles de leader et de disciple, Mascherano a expliqué à quel point cette rencontre était importante, compte tenu de l'influence déterminante d'Enrique sur sa carrière.

L'article continue ci-dessous





« Luis est l'un des entraîneurs les plus influents que j'ai jamais eus. Nous avons une relation personnelle et je le tiens en haute estime. Il m'a convaincu de rejoindre Barcelone et il a constamment fait ses preuves dans différents clubs. Ce sera spécial de le revoir », a déclaré Mascherano.





L'entraîneur de l'Inter Miami a également reconnu le défi qui l'attend, soulignant que même si le PSG est largement favori, son équipe est prête à se battre lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.





« Sur le papier, avec tout le respect que je leur dois, je pense que nous sommes les outsiders, mais cela ne signifie pas que nous sommes déjà éliminés. Atteindre ce stade a été difficile, et l'équipe l'a mérité. Nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde, et j'espère que nous aurons une chance de passer », a-t-il déclaré.





L'entraîneur argentin a également souligné que même si ce match n'est peut-être pas déterminant pour sa carrière, il constitue certainement un test clé pour sa vision et son leadership.



« Je ne considère pas ce match comme le plus important de ma carrière d'entraîneur, ce n'est pas le but. Nous avons mérité cette opportunité. Il s'agit maintenant de livrer notre meilleure performance contre un adversaire de haut niveau. Nous savons qu'ils ne sont pas invincibles », a-t-il déclaré.





Il est à noter que Mascherano est désormais le seul entraîneur argentin encore en lice dans le tournoi, après l'élimination de cinq de ses compatriotes lors de la phase de groupes, ce qui témoigne de sa résilience et des progrès réalisés avec l'Inter Miami.





Au total, cinq entraîneurs argentins ont participé à la phase de groupes : Marcelo Gallardo (River Plate), Miguel Ángel Russo (Boca Juniors), Martín Anselmi (Porto) et Diego Simeone (Atlético de Madrid), tous éliminés avant les huitièmes de finale.