Inter Miami - FC Porto : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Messi face à son héritier ? L'Inter Miami de la légende argentine défie Porto du prodige Rodrigo Mora dans un choc déjà décisif au Mondial des Clubs.

Lionel Messi sait que le temps presse. À 38 ans, la légende argentine aborde ce qui est peut-être sa dernière Coupe du Monde des Clubs avec une ambition claire : chercher un quatrième sacre historique. Mais après un premier match nul et vierge, la pression monte. Ce jeudi à Atlanta, son Inter Miami affronte le FC Porto et son propre prodige, le jeune Rodrigo Mora, 18 ans, dans un duel fascinant entre deux générations.

Un dernier record pour la légende

Remporter ce trophée ferait de Messi le premier joueur à être sacré champion du monde des clubs sous trois maillots différents. Un exploit majuscule qui motive l'Argentin. Mais pour y parvenir, il devra porter sur ses épaules un Inter Miami encore en rodage, apparu nerveux et muet face à Al Ahly lors du match d'ouverture (0-0). La magie de la "Pulga" sera indispensable pour guider son équipe, où l'on retrouve ses anciens complices barcelonais.

L'audition planétaire du jeune Mora

En face, le jeune Rodrigo Mora vit un rêve éveillé. Propulsé en équipe première de Porto en moins d'un an, le milieu offensif est déjà au cœur d'une bataille entre le PSG et le Barça pour son futur transfert. Ce match contre Messi est pour lui une audition à l'échelle mondiale. C'est l'occasion unique de se mesurer à son idole et de montrer aux yeux de tous que son talent, sa vision du jeu et son audace peuvent briller au plus haut niveau.

Un choc déjà décisif pour la survie

Au-delà de ce duel intergénérationnel, l'enjeu sportif est immense. Tenus en échec lors de leur première journée, l'Inter Miami et le FC Porto savent que le vaincu de ce soir sera au bord de l'élimination dans ce groupe relevé. Les coéquipiers de Messi devront trouver la faille face à un "bloc solide qui presse mieux qu'avant", selon les mots de Sergio Busquets. Entre la quête d'histoire de l'un et la volonté d'éclosion de l'autre, ce match est avant tout une bataille pour la survie.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Inter Miami CF - FC Porto ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre l'Inter Miami et le FC Porto sera disponible à regarder et à diffuser en direct en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC dans le monde entier.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Inter Miami CF - FC Porto

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre l'Inter Miami et le FC Porto se jouera au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Géorgie, États-Unis.

Il débutera à 21h00, heure française, le jeudi 19 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe d'Inter Miami CF

Auteur de plusieurs parades décisives lors du match d’ouverture, Oscar Ustari a brillé dans les cages et permis à Miami de contenir Al Ahly. Lionel Messi, lui, a failli offrir la victoire aux siens en toute fin de rencontre, mais sa frappe enroulée dans le temps additionnel est passée tout près du poteau, laissant le public américain sur sa faim.

Désormais, l’équation est simple pour les hommes de Javier Mascherano : il faudra livrer une prestation de très haut niveau pour battre Porto et espérer prendre la tête du groupe. Le droit à l’erreur n’existe plus.

Infos de l'équipe du FC Porto

Le match nul face à Palmeiras (0-0) a marqué le retour à la compétition pour Porto, après avoir bouclé la saison à la troisième place en Liga Portugal, derrière Sporting et Benfica. Aux commandes depuis janvier, l’Argentin Martín Anselmi (ex-Cruz Azul) affiche un bilan encourageant de 10 victoires, 4 nuls et 5 défaites.

Sur le front de l’attaque, les Dragons pourront compter sur un trio redoutable : Samu Aghehowa, attaquant puissant et opportuniste, le créatif Fábio Vieira, chef d’orchestre du jeu, et la jeune promesse Rodrigo Mora, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Un secteur offensif à surveiller de près pour une défense de Miami souvent friable face à la vitesse et aux combinaisons adverses.

