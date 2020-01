Iniesta ne sait pas où jouerait Neymar en cas de retour au Barça

Andrès Iniesta a des doutes sur l'utilité d'un retour de Neymar et sur son utilisation par le Barça...



Andres Iniesta a approuvé une éventuelle décision de Barcelone de faire revenir l'attaquant du Neymar, mais il ne sait pas si le transfert est nécessaire pour le club Blaugrana.

Neymar est depuis longtemps lié à un retour au Camp Nou par les médias, l'ex-star de Santos ayant affiché par le passé des velléités de quitter le PSG et de revenir en .

Le Barça serait toujours déterminé à faire revenir l'international brésilien selon différents médias et fera un nouvel effort pour que le transfert se produise l'été prochain.

Et Iniesta pense que ce serait une décision positive pour le club, bien qu'il se demande où se positionnerait Neymar dans une attaque qui comprend déjà Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ainsi que le jeune Ansu Fati.

"Il est l'un des meilleurs joueurs du monde et serait une belle signature", a déclaré le milieu de terrain du Vissel Kobe aux journalistes. "Mais c'est autre chose de savoir si ce transfert est nécessaire ou s'il conviendra."

Iniesta a également abordé son propre avenir, le vainqueur de la 2010 ayant encore deux ans pour achever son contrat avec le Vissel Kobe :

"Il me reste deux ans sur mon contrat et je ne sais pas si j'aurai l'enthousiasme ou la force de continuer pour une autre année. Je pourrais me voir comme entraîneur."