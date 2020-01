PSG, Marquinhos vers la prolongation

Marquinhos va bientôt prolonger avec le Paris Saint-Germain selon les informations de RMC.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Marquinhos s’est arrangé avec le club parisien pour étendre son bail de deux années en plus selon les informations de RMC Sport, qui indique que les discussions ont commencé depuis plusieurs mois

Candidat naturel au brassard la saison prochaine, à la fin du contrat de Thiago Silva qui expire au terme de la campagne actuelle, Marquinhos devrait étendre son bail de deux saisons supplémentaires.

RMC précise que rien n'est encore signé, mais que cette prlongation "ne fait plus aucun doute". L'international brésilien avait rejoint Paris en 2013 en provenance de la Roma et est actuellement le 17e joueur le plus utilisé de l'histoire du club (270 apparitions).

L'ancien romain est actuellement sous contrat jusqu'en 2022 et devrait donc s'engager avec le champion de jusqu'à fin 2024.