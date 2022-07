INFO GOAL - Mercato : Aouar se rapproche du Betis et William Carvalho accepte de rejoindre l'OL

Les négociations attendent toujours que le Betis réponde aux aspirations salariales d'Aouar, mais le Portugais a déjà accepté de venir en France.

La fin du feuilleton Houssem Aouar est proche. La seule chose qui empêche que tout soit ficelé pour la venue du milieu français au Betis Séville est la modification de l'offre que le joueur a demandé concernant son salaire, ce qui n'est pas rien. Aouar veut que le Betis augmente son salaire et c'est la question qui est actuellement en cours de négociation.

Le salaire d'Aouar, dernier obstacle au transfert

Cela ne dépend que de cela, car l'un des grands obstacles qui empêchait la signature du milieu offensif a déjà été surmonté. Convaincre William Carvalho de participer à l'opération et de partir pour la France a été réalisé et constituait un enjeu majeur. Le club espagnol paiera 10 millions d'euros en plus de l'international portugais pour recruter Houssem Aouar. Le Portugais a accepté les conditions proposées par l'Olympique lyonnais et l'accord est total, n'attendant plus que la clôture des négociations entre le Betis et Aouar.

Et cette condition est essentielle car si elle n'est pas remplie, l'arrivée de William Carvalho à Lyon ne sera pas non plus effective. Le Betis ne pouvait pas offrir une prolongation de contrat au milieu de terrain au vu des montants que le joueur souhaitait. Un joueur qui a toujours été sur la liste des départs du Betis afin de pouvoir abaisser la masse salariale que l'équipe envisage.

Fékir conseille les deux joueurs

A Séville, on a toujours voulu que le Portugais fasse partie de l'opération afin de réduire le prix du transfert d'Aouar. Au départ, le Portugais voulait voir quelles options il aurait sur le marché, mais en voyant le peu de mouvements qui ont lieu, la crise économique et le peu d'offres qu'il a eues en Turquie, il voit d'un bon œil d'aller en Ligue 1. Et le fait est que le milieu de terrain fait face au dernier gros contrat de sa carrière et ne veut pas gâcher l'opportunité d'accéder à un bon salaire joue un rôle prépondérant.

Carvalho a déjà interrogé son coéquipier Fekir sur la vie à Lyon et les informations concernant le club français. Il l'a sondé sur différentes questions car l'international français connaît par coeur son club formateur. Nabil Fékir ait également servi de conseiller à Aouar, un grand ami du meneur de jeu, qui l'a interrogé sur tout ce qui concerne le Betis Séville. Toutes les parties sont plus qu'impatientes de connaître l'issue des négociations entre Aouar et le Betis, mais avec l'accord de Carvalho, un grand pas a été franchi.