Indonésie : Plus de victimes que la tragédie de Hillsborough, que s'est-il passé à Kanjuruhan après le match Arema FC vs Persebaya Surabaya ?

Plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort après des affrontements avec la police à la suite d'un match du championnat indonésien.

Une tragédie qui a coûté la vie à de nombreuses personnes s'est produite après le match de championnat indonésien entre Arema FC et Persebaya au stade de Kanjuruhan, samedi soir.

L'incident a commencé après le coup de sifflet final. De nombreux supporters locaux se sont précipités sur le terrain car ils n'étaient pas satisfaits de la défaite 3-2 de leur équipe face à Persebaya, le rival de Java Est.

La situation a dégénéré et la police a tiré des gaz lacrymogènes. Malheureusement, les tirs ont touché non seulement ceux qui se trouvaient sur le terrain, mais aussi ceux qui se trouvaient dans les tribunes. La panique s'est installée et de nombreuses personnes sont mortes car elles ont été bousculées et piétinées alors qu'elles tentaient de trouver un moyen de sortir du stade.

Combien de décès ont été causés par la tragédie de Kanjuruhan ?

Dimanche matin, selon Radio Elshinta, qui se réfère au rapport de l'inspecteur général en chef de la police de Java Est, Nico Afinta, le bilan des victimes de l'émeute d'après-match est terrrible.

Le bilan s'élève à 127 personnes, avec des précisions sur deux policiers en service, 34 personnes parmi les supporters sont mortes au stade tandis que les 93 autres sont décédées à l'hôpital.

Le nombre de morts est clairement choquant, dépassant la tragédie de Hillsborough, qui avait coûté la vie à 97 supporters de Liverpool, le 15 avril 1989.

Une restriction des billets pour le match

Jeudi dernier, le comité d'organisation du match entre Arema et Persebaya avait en effet reçu un appel de la police concernant les restrictions sur la vente de billets de match au stade Kanjuruhan.

"Nous informons par la présente le management/panel d'Arema FC de limiter l'impression des billets en fonction de la capacité du stade Kanjuruhan", peut-on lire dans un extrait de la lettre signée par le chef du poste de police de Malang, le commissaire de police adjoint Ferli Hidayat.

Mais en fait, le groupe d'Arema a imprimé 42 000 billets pour le match et, comme l'a révélé Abdul Haris, président du groupe, tous les billets ont été vendus.

Pas une première en Indonésie

Le terrible incident qui s'est produit au stade de Kanjuruhan concernant l'utilisation de gaz lacrymogènes n'était pas le premier.

Le 15 avril 2018, un cas similaire s'est produit en marge d'une rencontre entre Arema et Persib Bandung. À l'époque, une victime est décédée et 214 personnes ont dû être soignées à l'hôpital.

En fait, si l'on se réfère aux règlements de la FIFA énumérés dans le Règlement de sûreté et de sécurité des stades de la FIFA à l'article 19 point b, l'utilisation de gaz lacrymogène dans le stade est interdite.

Il est interdit de porter ou d'utiliser des armes à feu ou des "gaz de contrôle des foules"", indique le règlement de la FIFA.

Le championnat suspendu

Le président de PSSI, Mochamad Iriawan, a pris des mesures pour former une équipe d'enquête sur la tragédie et soutient la police pour qu'elle mène une enquête approfondie sur les causes de cette tragédie.

En outre, l'Iriawan a également déclaré qu'il arrêterait temporairement le championnat cette saison jusqu'à ce que d'autres décisions soient prises.

"Le compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre. En outre, l'équipe d'Arema FC est interdite d'accueillir le reste de la compétition cette saison", a-t-il déclaré dans un communiqué reçu par l'équipe des médias.