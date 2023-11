Le Paris Saint-Germain vient de prendre une décision forte à propos de l’avenir de Kylian Mbappé.

Dans huit mois environ, notamment en juin 2024, le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain va prendre fin. Si le joueur a voulu ne pas prolonger son bail, cette décision a fait grand bruit à l’été 2023.

Mbappé veut quitter Paris

Kylian Mbappé ne voit plus son avenir s’écrire au Paris Saint-Germain dans les années à venir. Dans une lettre adressée à ses dirigeants parisiens lors du dernier mercato estival, l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France a fait savoir qu’il n’a pas l’intention d’activer l’option de prolongation dans son contrat, qui prend fin en juin 2024. Une décision qui a été très mal prise par le PSG.

En effet, pour contraindre le joueur ou lui mettre la pression à changer de décision, le club francilien l’a écarté du groupe devant effectuer le déplacement en Asie pour le stage de présaison. Pour aller plus loin dans sa prise de décision, le club champion de France, au retour de la présaison, a placé le joueur dans le loft et écarté du premier match de Ligue 1 contre Lorient (0-0). Mbappé aura été réintégré au lendemain de cette rencontre.

Le PSG revient sur sa décision

Si Kylian Mbappé a refusé de renouveler son bail, plusieurs sources ont évoqué que le joueur envisagerait de partir gratuitement au Real Madrid, qui le voulait, à la fin de son contrat. Mais le club vice-champion d’Espagne a récemment renoncé à son intérêt pour l’avant-centre français, qui devrait jouer excentré gauche à la Maison Blanche. Un poste qu’assure Vinicius Jr à perfection.

Vu ce probable désistement du Real Madrid, d’autres géants européens se sont positionnés pour attirer le champion du monde 2018 et finaliste de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Il s’agit notamment de Liverpool et du Bayern Munich, qui ont montré leur intérêt pour le Bondynois. Mais selon AS, le Real Madrid pourrait toutefois revenir à la charge pour le Français dès le prochain mercato d’hiver.

A en croire le média ibérique, le Paris Saint-Germain ne compte plus faire une offre de prolongation à Kylian Mbappé. L’ancien attaquant de l’AS Monaco devra activer de lui-même son année en option pour poursuivre d’une saison comme c’était convenu au départ.

« Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible (…) C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuit. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier au moment de la discorde entre Paris et Mbappé.

Reste à savoir si Mbappé partira gratuitement ou il prolongera d’une saison comme le souhaite le PSG. De toutes les façons, le club francilien n’entend plus forcer les choses. Le joueur devra se décider.