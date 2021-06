Griezmann sur le podium des buteurs de l’Euro

Buteur contre la Hongrie ce samedi, Antoine Griezmann en est à sept réalisations en phases finale de l’Euro.

La France a manqué de l’emporter ce samedi à l’occasion de sa deuxième sortie de l’Euro. Les Bleus ont buté sur la Hongrie (1-1). Toutefois, cette sortie à Budapest n’a pas été complètement négative. Le retour au score dans un contexte compliqué est à mettre en avant, de même que cette réalisation d’Antoine Griezmann, qui lui permet d’entrer un peu plus dans l’histoire de cette compétition.

En trouvant la faille face aux Magyars, « Grizou » a inscrit son premier but dans le tournoi. Mais, toutes éditions de l’Euro confondues, il s’agissait déjà de sa 7e réalisation. Un total impressionnant surtout qu’il n’y a que deux joueurs qui ont fait mieux auparavant.

L'article continue ci-dessous

Griezmann se rapproche de deux icônes

Seuls Cristiano Ronaldo (11 buts) et Michel Platini (9) ont trouvé plus souvent le chemin des filets dans le championnat d’Europe. L’attaquant du Barça avait une unité de retard sur Alan Shearer, mais désormais il se trouve à égalité avec l’Anglais.

9 - Seuls Thierry Henry (10) et Michel Platini (10) ont marqué dans plus de matches différents pour la France en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) qu’Antoine Griezmann (9). Leader. #EURO2020 #FRA pic.twitter.com/MdWAQA0HSO — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2021

Outre cette statistique, il y a une autre qui met en valeur l’efficacité du Mâconnais au plus haut niveau. Ce dernier compte désormais 9 buts dans un tournoi majeur international (Euro et Mondial confondus). Il est à une unité du record français, codétenu par deux légendes, en l’occurrence Michel Platini et Thierry Henry.

Bien sûr, au coup de sifflet final, Griezmann n’avait pas trop envie de s’attarder sur ses performances personnelles. Raisonnant plutôt de manière collective, il a essayé de positiver et promettre un redressement lors du prochain match. « On a le groupe pour réagir. On sait qu’on a les joueurs pour faire la différence à tout moment. Il va falloir continuer à apprendre et améliorer deux trois trucs devant. On a l’équipe pour y arriver et j’ai confiance dans tous les joueurs, que ça soit ceux qui ont commencé ou ceux qui sont sur le banc » , a-t-il confié sur BeIn Sports.

A noter que Griezmann demeure le seul buteur français de cet Euro 2020 puisque lors du premier match c’était un « autogoal » de Mats Hummels qui avait permis aux Bleus de dominer l’Allemagne.