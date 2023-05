L'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, pourrait faire son retour à la tête de l'équipe de Nice.

Potter, qui a été licencié par les Blues au début du mois d'avril, après une période de sept mois infructueuse à Stamford Bridge, serait le favori pour devenir le prochain entraîneur permanent du club de Ligue 1.

Nice est actuellement dirigé par Didier Digard, après que Lucen Favre a été remercié en janvier.

Selon Fussball Transfers, les Aiglons, qui occupent actuellement la 10e place de la Ligue 1, ont identifié Potter comme leur meilleur candidat pour le poste.

L'ancien entraîneur de Brighton s'est en effet fait un nom à la tête du club suédois d'Ostersunds, qu'il a mené de la quatrième à la cinquième place de l'élite.

Plus tôt dans sa carrière d'entraîneur, Potter, qui a été arrière gauche pour des clubs comme Birmingham City et West Brom, a également été directeur technique de l'équipe féminine du Ghana.

Potter s'éloigne un peu de l'Angleterre ?

L'équipe de France de football, qui s'est imposée comme l'un des plus grands clubs de France, est en passe de devenir l'un des plus grands clubs d'Europe et d'Amérique du Nord.

Nice - qui appartient à INEOS, la société de Sir Jim Ratcliffe, investisseur potentiel de Manchester United - a connu une mauvaise passe en 2022/23, après avoir frôlé la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.

Les Azuréens ont toutefois atteint les quarts de finale de l'Europa Conference League cette saison, où ils se sont inclinés 4-3 sur l'ensemble des deux matches face à Bâle.