Incroyable ! Emiliano Martinez regrette ses provocations contre Kylian Mbappé

Le gardien argentin Emiliano Martinez vient d’indiquer qu’il n’avait pas l’intention d’offenser Kylian Mbappé lors de ses célébrations post-Mondial.

Emiliano Martinez, le gardien de l’équipe argentine championne du monde, est devenu l’ennemi public numéro 1 en France à l’issue de la Coupe du Monde. Il s’était mal comporté lors des célébrations et a provoqué plusieurs joueurs tricolores, ce qui lui a valu de nombreuses critiques émanant d’Hexagone.

Martinez n’a voulu « blesser personne »

Jusque-là, le dernier rempart albiceleste ne s’est pas trop exprimé sur cet épisode. Et encore moins affiché des regrets. Mais, il vient de le faire à demi-mot dans un entretien accordé à France Football.

Le portier d’Aston Villa a déclaré qu’il y a des « choses qu’il ne referait pas de la même manière ». Sans aller jusqu’à s’excuser, il a reconnu qu’il est peut-être allé trop loin : « Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème (…) Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française ».

Martinez a poursuivi en indiquant qu’il n’y avait rien de méchant dans les gestes et pitreries dont il s’est rendu auteur après la victoire avec son pays. « Le geste que j’ai fait avec le trophée de meilleur gardien c’était une blague avec mes coéquipiers. Je l’avais déjà fait à la Copa America, et ils me disaient tous : « Pas « cap » de le refaire ». Même Leo. Je l’ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré une seconde et voilà. Ensuite, le truc du vestiaire, c’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (impliquant Kanté). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Il n’y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks ».

Martinez « respecte énormément » Mbappé

Martinez a ensuite conclu en affirmant qu’il a énormément d’estime pour Mbappé en tant que footballeur. Il le voit même prendre la succession de Messi en tant que meilleur joueur du monde dans le futur. « Après la finale, je lui ai dit que c’était un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner ce match à lui seul (…) J’ai eu la confirmation qu’il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux Ballon d’Or ».