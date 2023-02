Le mercato hivernal XXL pousse Chelsea à faire des choix. Et ce sont Pierre-Emerick Aubameyang et Benoît Badiashile qui en font déjà les frais.

Le mercato d'hiver terminé, les équipes encore engagées dans les diverses compétitions européennes pouvaient mettre à jour leur effectif pour la suite de leur saison continentale. Particulièrement actif sur le marché, Chelsea doit cependant faire face à un problème : l'UEFA n'autorise l'inscription que de 3 nouveau joueurs. Les Blues ont donc déjà dû faire des choix parmi leur noyau étendu. Le Français Benoît Badiashile, transféré cet hiver, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang font déjà partie des joueurs écartés.

Aubameyang, Badiashile et les écartés du noyau

Qualifiés pour les 8es de finale de LDC, les Blues seront opposés au Borussia Dortmund les 15 février et 7 mars. Écarté du groupe européen, Aubameyang ne retrouvera donc pas le club borussen où il avait évolué entre 2013 et 2018 avant de rejoindre Arsenal. Benoît Badiashile, pourtant acheté par Chelsea cet hiver, ne sera pas non plus du voyage. David Datro Fofana, Andrey Santos et Noni Madueke se retrouvent dans l'exacte même situation que le défenseur central français, écartés malgré leur arrivée récente.

Sur les huit joueurs recrutés cet hiver (hors Malo Gusto, resté à Lyon jusqu'à la fin de la saison), Chelsea n'a donc pu en garder que trois pour la suite de la Ligue des Champions : les heureux élus se nomment donc Enzo Fernandez, João Félix et Mykhaylo Mudryk. Hakim Ziyech, pourtant très proche d'un départ au PSG en fin de mercato, est lui aussi dans la liste.

La liste de Chelsea pour la Ligue des Champions

Gardiens : Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Edouard Mendy

Défenseurs : Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Reece James, Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Marc Cucurella, Wesley Fofana

Milieux : Enzo Fernandez, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Denis Zakaria, Conor Gallagher, Carney Chukwuemeka

Attaquants : João Felix, Mykhaylo Mudryk, Kai Havertz, Christian Pulisic, Raheem Sterling, Hakim Ziyech