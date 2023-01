Mercato : Badiashile à Chelsea, c'est fait ! (OFFICIEL)

Chelsea a annoncé ce jeudi l'arrivée du défenseur international français Benoît Badiashile.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Benoît Badiashile ouvre un nouveau chapitre de sa carrière à Chelsea. Le défenseur central français s'est engagé avec le club londonien, qui a confirmé son arrivée ce jeudi. Badiashile a paraphé un contrat de 7 ans et demi avec les Blues. L'opération est estimée à 38 millions d'euros.

Nouveau départ pour Badiashile

Du haut de ses 21 ans, Benoît Badiashile espère poursuivre sa progression en Premier League après avoir découvert l'équipe de France en 2022.

"Le défenseur central est un habitué de la Ligue 1 depuis cinq saisons et a récemment fait ses débuts seniors pour la France, après avoir représenté les Bleus depuis le niveau des moins de 16 ans, a noté Chelsea dans un communiqué officiel. Malgré le fait qu'il n'aura que 22 ans en mars, Badiashile possède déjà une expérience significative dans l'élite française et en Europe, où il a disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa pour Monaco, amassant près de 150 apparitions dans toutes les compétitions à ce jour. "

"Badiashile est un défenseur dominant dans les airs mais tout aussi à l'aise avec le ballon à ses pieds, capable de jouer de courtes passes par l'arrière ou de changer le jeu avec des diagonales plus longues", détaille également le club britannique.

"Je suis très heureux d'être ici à Chelsea, s'est enthousiasmé le Français. Je suis tellement excité de commencer à jouer pour ce club. J'ai hâte de voir les fans et de commencer à jouer dans la meilleure ligue du monde".