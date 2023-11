Incidents OM – OL : Jean-Michel Aulas allume la LFP

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’en prend une fois encore à la LFP après les incidents survenus à Marseille.

Les incidents survenus à Marseille en prélude au match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais continuent d’animer les débats en France. Jean-Michel Aulas, ancien président des Gones, revient sur la décision de la Commission de discipline.

Incidents OM-OL, pas de sanction pour Marseille

Le 29 octobre dernier, une horrible et honteuse scène s’est produite en France. Alors que les amoureux du cuir rond s’apprêtaient à vivre l’Olympico en clôture de la dixième journée, ce match n’a finalement pas eu lieu.

Le bus qui transportait la délégation lyonnaise a été caillassé par des supporters de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été blessés. Le même soir, un autre bus transportant des supporters de Lyon a été pris pour cible. Ce qui a causé la blessure de plus d’une dizaine de personnes. Alors que tout le monde s’attendait à ce que l’OM soit sanctionné par la Commission de discipline de la LFP, cela n’a pas été le cas. Une décision qui a fait polémique.

L'article continue ci-dessous

« Saisie par le Président de la LFP sur le fondement de l’article 4 du Règlement disciplinaire de la LFP, la Commission de Discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la Commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents », pouvait-on lire dans le communiqué de la LFP.

Getty/Prime Video

Jean-Michel Aulas furieux contre la LFP

S’il avait demandé des sanctions contre l’Olympique de Marseille et même souhaité que des points soient retirés pour le club phocéen, Jean-Michel Aulas aura été déçu de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP). Face aux médias, l’ancien président de l’OL affiche sa frustration.

« Je l’ai dit le lendemain. Je ne peux pas tout dire non plus parce que je suis membre du Comex et membre du conseil d’administration de la Ligue, vous le savez moi j’ai ce double privilège, mais on va abandonner les casquettes institutionnelles pour parler », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

« Ça fait 36 ans que je suis dans le football professionnel. Il y a déjà eu un certain nombre d’incidents à Marseille de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, à côté du président ou de l’entraîneur de l’époque. Il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement le délégué n’avait pas pris place dans le car. Mais il n’empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer », ajoute le dirigeant français.

(C)Getty Images

Alors que la LFP a décidé que le match se rejoue à Marseille, Jean-Michel Aulas ne comprend pas pourquoi l’instance a pris une telle décision risquée. « En Champions League, l’Olympique Lyonnais a été sanctionné, après le match contre les Turcs (OL-Besiktas, Ligue Europa 2017, ndlr) : la responsabilité existe. Vous me posez une question, moi je n’imaginais pas que le match puisse à nouveau se dérouler à Marseille. Il y a un appel après la décision de la commission de discipline, on verra ce qui se passera. Encore une fois, je précise, je parle à titre personnel et non pas en tant qu’ancien président du club. Je n’ai plus de responsabilité dans le club, si ce n’est d’être un spectateur et un supporter passionné », a-t-il déploré.

Faut-il rappeler que le match entre l’Olympique de Marseille et celui Lyonnais aura lieu le 6 décembre 2023 au Stade Orange Vélodrome.