Immobile prêt à relever le défi face à Cristiano Ronaldo et Lewandowski pour le Soulier d'Or

L'international italien a marqué 36 fois la saison dernière pour terminer la saison 2019-2020 en tant que meilleur buteur du football européen.

Ciro Immobile relève le défi posé par Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski dans une autre course passionnante pour décrocher le prestigieux Soulier d'Or du football européen. L'attaquant de la Lazio est actuellement le détenteur de ce prix, après avoir enregistré un total impressionnant de 36 buts en Serie A au cours de la campagne 2019-20. Il a encore 14 buts à son actif cette saison et se prépare actuellement pour une confrontation avec la superstar du Bayern, Robert Lewandowski, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’international italien, Ciro Immobile, a déclaré au site officiel de l’UEFA qu'il était fier d'avoir réussi à battre deux monstres dans la course au Soulier d'Or : "Qu'est-ce que j'aime le plus chez Robert Lewandowski ? Le fait qu'il n'est jamais satisfait. Chaque année, il essaie de s'améliorer et de dépasser ses limites, même si elles sont déjà exceptionnelles. C'est un attaquant complet. Je pense qu'il est actuellement le meilleur n°9 au monde, il faut donc être très prudent".

"C'était fou de le battre dans la course pour le Soulier d'Or. Défier de grands joueurs comme lui et Cristiano Ronaldo m'a apporté un grand bonheur", a ajouté l'attaquant de la Lazio. S'il veut conserver ce titre cette saison, Ciro Immobile va devoir batailler puisque la concurrence est rude, une fois de plus. L'attaquant du Bayern Lewandowski est actuellement en tête de la course au Soulier d'Or, le Polonais ayant trouvé la cible à 26 reprises en Bundesliga cette saison.

Lewandowski en tête de la course au Soulier d'Or devant André Silva, Haaland et Lukaku

André Silva (18 buts) et Erling Haaland (17), respectivement de l'Eintracht Francfort et du Borussia Dortmund, tentent de le pourchasser en Allemagne. Romelu Lukaku, de l'Inter (17 buts), est en tête du classement en Italie, ce total de buts étant égalé par la star de Liverpool, Mohamed Salah, en Premier League. Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Kylian Mbappe et Lionel Messi sont parmi ceux qui ont marqué 16 buts, Immobile aux côtés de Zlatan Ibrahimovic en comptent 14 - une réalisation de moins que le meneur de jeu de Manchester United, Bruno Fernandes.

Robert Lewandowski et Ciro Immobile devraient s'affronter cette semaine lorsque la Lazio accueillera le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. L'ancien attaquant allemand, Miroslav Klose - qui a représenté les deux clubs au cours de sa brillante carrière - a était une référence au poste d'avant-centre. Klose, maintenant dans le staff du Bayern, champion de Bundesliga, a comparé les deux dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

"Pour moi, Lewandowski est un joueur de premier ordre. Avant je l'ai bien noté, mais maintenant que je l'entraîne et que je le vois tous les jours, je peux dire qu'il a très peu de faiblesses. Robert a deux bons pieds, il est fort de la tête, il comprend les situations, il est rapide. Selon moi, Immobile est très bon. Il crée des occasions, il sait jouer en profondeur, il a un bon tir. Cependant, à mon avis, Lewandowski a quelque chose de plus", a indiqué le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Ciro Immobile tentera de lui démontrer le contraire ce mardi soir.