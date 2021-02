Bayern Munich - Benjamin Pavard : "Les titres parlent pour moi"

Pas épargné par les critiques ces derniers mois, le latéral droit du Bayern Munich s'est réfugié dans le travail et sait quelles sont ses qualités.

En France, il a droit à une chanson à son nom depuis la Coupe du Monde 2018. Seulement âgé de 24 ans, Benjamin Pavard est toutefois moins adulé en Allemagne, où il fait régulièrement l'objet de critiques. S'il a joué 15 rencontres de Bundesliga cette saison, le latéral droit n'est pas épargné par les médias ces derniers mois.

"Il faut fermer sa bouche et se réfugier dans le travail"

Pas de quoi affecter personnellement le tricolore, qui a défendu son parcours dans des propos accordés à Téléfoot, dimanche. "Je fais abstraction de tout ça. Les titres parlent pour moi. Comme j’étais revenu de blessure en avance, j’ai eu un coup de moins bien. Dans ma tête, je n’étais pas heureux, je ne me sentais pas bien physiquement. Je savais que je n’étais pas bon, je n’étais pas performant" , a ainsi confié le Champion du Monde 2018, qui a aussi affirmé s'être réfugié dans le travail.

"On dit toujours que quand ça ne va pas, il faut fermer sa bouche et se réfugier dans le travail, c’est ce que j’ai fait. J’ai travaillé avec mon préparateur physique et aujourd’hui j’enchaîne les performances. Les critiques, même les très grands joueurs se font critiquer donc pourquoi ils ne critiqueraient pas Pavard ?" , s'est ensuite interrogé l'ancien défenseur passé par le LOSC et Stuttgart, bien conscient qu'un joueur avec une telle notoriété ne saurait passer entre les mailles du filet médiatique.

Que Benjamin Pavard se rassure, ils sont peu nombreux à ne pas souffrir de la comparaison avec son palmarès. Restant sur sextuplé historique avec les Bavarois, le Français a déjà remporté les deux trophées les plus prestigieux à seulement 24 ans : la Ligue des Champions en 2020 et la Coupe du Monde en 2018. Rien que ça.