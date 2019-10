Islande-France (0-1) - Deschamps, Griezmann, Lenglet et toutes les réactions

L'équipe de France a signé un succès important en Islande (1-0), ce vendredi. Découvrez les réactions des protagonistes.

Antoine Griezmann (attaquant de l'équipe de , TF1) : "C’était très dur. Toute l’équipe a fait un gros match. Il fallait prendre les trois points, maintenant il y a un match important à la maison. On a souffert en donc il va bien falloir se préparer".

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, TF1) : "Ce n'était pas simple. On a eu plusieurs opportunités de mettre le deuxième but, eux sur coups de pied arrêtés ils sont tellement dangereux. C'était un match d'hommes. On a eu beaucoup le ballon. C'est une bonne victoire avant le match qui nous attend lundi".

Clément Lenglet (défenseur de l'équipe de France, L'Équipe) : "On savait qu'en venant ici, on avait un gros combat physique à livrer, on a été performants à ce niveau-là. On a su apporter des actions avec de la variété. C'est une victoire qui fait du bien. Ils étaient très bas, très denses, c'était difficile de les contourner, il ne fallait pas se faire contrer. On a su être patients, et on a su marquer avec le penalty d'Olivier Giroud".