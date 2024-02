"Ils sont nuls", Larqué dézingue le niveau des joueurs de l’OM

L’une des déceptions de cette nouvelle année en Ligue 1 : l’Olympique de Marseille. Aucune victoire depuis la reprise.

Le niveau des joueurs de l’Olympique de Marseille est remis en cause. Battu par l’Olympique Lyonnais (1-0), dimanche, qui avait réussi à prendre sa revanche, l’OM a confirmé son mauvais début d’année en championnat. Pour Jean-Michel Larqué, ancien joueur de l’Equipe de France, Marseille ne réussirait pas à s’en sortir vu le niveau de ses joueurs.

La défaite à Lyon donne naissance à une crise à l’OM

Comme au début de saison où les supporters étaient remontés jusqu’à demander la tête de Pablo Longoria, président de l’OM, le club phocéen traverse encore une nouvelle crise. Depuis dimanche, le club du Sud de la France vit des moments compliqués. Ceci après la défaite concédée à Lyon (1-0) en clôture de la 20e journée de Ligue 1, dimanche.

Aussitôt le lendemain de cette déroute, une réunion a été convoquée entre dirigeants et joueurs à la Commanderie pour trouver une solution à ce qui ne va pas dans l’équipe phocéen. Occasion pour Gennaro Gattuso de demander s’exprimer. L’ancien coach de Naples s’est dit prêt à se sacrifier s’il était reconnu comme le problème de l’équipe. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le-nous ! », avait tonné Gattuso à l’endroit de ses joueurs.

Getty

Larqué renvoie les joueurs de l’OM chez les amateurs

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Larqué est peiné de voir l’Olympique de Marseille qu’il reconnaît avoir été une équipe phare du championnat de France. Dans Rothen s'enflamme, ce mardi sur RMC, l’ancien international milieu offensif français (14 capes, 2 buts) a fustigé le niveau des joueurs de l’Olympique de Marseille.

« Quand j'entends que ce n'est pas un problème technique... Quand j'ai regardé le match dimanche, avec un garçon comme (Jean) Onana qui est titulaire au milieu de terrain et ce même pendant la CAN, je rêve », s'est indigné Larqué, pour qui le milieu camerounais, qui a signé cet hiver, n'a pas le niveau pour évoluer dans un club du niveau de Marseille.

OM.net

« Luis Henrique et Iliman Ndiaye, quand on dit que le trio d'attaque est inoffensif, on peut mettre des plots à la place des défenseurs, ils ne marqueront jamais. Ils sont nuls. Tu peux faire des réunions ou avoir le meilleur staff, les joueurs ne sont pas bons », a ajouté le consultant.

« Vous ne retenez aucune leçon du passé. Il y a quelques années, c'était pareil à Bordeaux où les joueurs s'étaient parlé. Le match d'après, ils ont pris plusieurs buts, ça ne sert à rien », a pointé du doigt l’ancien joueur de Saint-Etienne, évoquant la réunion tenue entre dirigeants et joueurs, lundi.

Getty

L’Olympique de Marseille a la chance de se racheter en obtenant sa première victoire de la nouvelle année, vendredi, lors de la réception de Metz dans le cadre du match en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.