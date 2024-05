"Il n’y a pas de honte à ça", la confession explosive d’Aubameyang

Joueur de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang fait une confession explosive sur sa vie privée.

Attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a connu un passé très compliqué, notamment quand il était dans ses dernières semaines chez les Gunners d’Arsenal. Un an et demi après son départ de la formation anglaise, le capitaine des Panthères du Gabon fait une révélation et fait une confession sur une dépression qu’il a eue à cette étape de sa carrière.

"J’ai commencé à boire beaucoup"

Dans une interview vérité sur la chaîne Youtube Colinterview, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur « un passage très, très compliqué » de sa carrière quand il était proche d’un départ d’Arsenal. Déprimé, l’ancien attaquant du FC Barcelone avoue s’être donné à l’alcool pour oublier ses soucis.

« J'en suis sûr (que j’étais déprimé). Il y a des attitudes qui sont sérieusement différentes de votre vie quotidienne. Par exemple, j’ai commencé à boire beaucoup. Ça a été un passage lourd, difficile. Cela a commencé un peu avant que je sois viré d’Arsenal. Alors oui, c’était une dépression, je pense que c’était lié à mes parents. Ça touche un homme, c'est normal », a déclaré l’ancien du Borussia Dortmund.

Auba n’a pas "honte" d’en parler

Si certains footballeurs auraient pu faire appel à un psychologue pour rapidement laisser derrière soi cette période difficile, l’attaquant gabonais ne l’a pas fait. L’ancien avant-centre de l’AS Saint-Etienne avoue que le fait de s’être donné cette pratique peu orthodoxe lui a permis de vite s’en remettre. Et il n’a pas « honte » d’en parler.

« Souvent, on dit qu’il faut en parler. Il n’y a pas de honte à ça. Même si je ne l'ai pas fait, je sais que ça peut vraiment aider. Les gens doivent s'ouvrir à ça. Si je l'avais fait, je pense que ça m'aurait fait du bien. (…) J'avais besoin de peps, de retrouver la joie de gagner un match à domicile. C'est le bordel et à Marseille, je ne pouvais pas mieux tomber. C'est l'extrême, mais c'est ça qu'on aime », a-t-il poursuivi.

Le Gabonais n’a pas aimé les sifflets contre lui à l’OM

Auteur d’un début de saison difficile à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a été sifflé par les supporters marseillais lors d’un match alors que sa mère était au stade pour suivre la rencontre. Un mauvais souvenir que la Panthère n’est pas prête à oublier.

« Quand ils m'ont hué, cet épisode a eu un impact sur ma famille, pas sur moi. Je détestais et j'étais en colère que ma mère soit là et qu'elle doive traverser tout cela. Alors j'ai dit : "nous devons travailler et faire plus". .' Nous sommes humains, quand il y a des critiques, nous voulons toujours prouver le contraire », a-t-il conclu.

Faut-il rappeler que PEA a fini la saison avec 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM pour sa première saison. Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 (17 réalisations) cette saison 2023-2024, Auba a été sacré au Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 34 réalisations. Dans le viseur d’Al-Shabab en Arabie Saoudite, Aubameyang ne devrait pas bouger pour rejoindre l’ancien club de son compatriote Aaron Boupendza même si rien n'est encore sûr.