Prix Marc-Vivien Foé, Pierre-Emerick Aubameyang succède à Mbemba (Officiel)

C’est officiel. Le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé vient d’être connu. Pierre-Emerick Aubameyang remporte le trophée.

L’Olympique de Marseille conserve le Prix Marc-Vivien Foé. Après le défenseur central congolais, Chancel Mbemba, c’est un autre joueur de la formation phocéenne, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui remporte ledit prix devant ses deux challengers.

Aubameyang sacré une fois encore

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 a bien été payé. L’avant-centre gabonais (15 buts et 8 passes décisives en L1) vient de remporter un premier grand prix avec l’Olympique de Marseille. En course avec Achraf Hakimi (Maroc, PSG) et Nabil Bentaleb (Algérie, Lille), le Gabonais a pris le dessus sur ses adversaires en remportant le plus grand nombre de points. L’annonce a été faite ce lundi par RFI.

« Pierre-Emerick Aubameyang a été élu ce lundi 13 mai meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2023-2024 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Après 2013, c'est la deuxième fois de sa carrière que le joueur gabonais est lauréat », peut-on lire sur Radio France Internationale (RFI).

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund et d’Arsenal a récolté 252 points, sur un panel d’environ 80 votants. Quant au défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, il se classe deuxième avec 136 points. En ce qui le concerne, le milieu défensif algérien du LOSC Lille, Nabil Bentaleb, a obtenu 112 points et terminé 3e. Pierre-Emerick Aubameyang est donc le meilleur joueur parmi la centaine des Africains évoluant en Ligue 1 cette saison.

Faut-il rappeler que c’est la deuxième fois que Pierre-Emerick Aubameyang remporte le Prix Marc-Vivien Foé. L’ancien du FC Barcelone l’avait remporté en 2013 quand il était joueur de l’AS Saint-Etienne. Le Gabonais devient le troisième joueur de l’OM à remporter ce prix après André Ayew (2015) et Chancel Mbemba (2023).

Il est important de rappeler aussi que dans l’histoire du Prix Marc-Vivien Foé, seul l’Ivoirien Gervinho avait doublé la mise en remportant le trophée en 2010 et 2011, alors qu’il évoluait à Lille.