Le message d'adieu d'Aubameyang aux supporters d'Arsenal

Aubameyang à Arsenal, l'aventure est bel et bien terminée. L'attaquant gabonais s'apprête désormais à poursuivre sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone.

"Merci d'avoir fait de Londres ma maison"

Mardi soir, l'ancien capitaine des Gunners a publié un message destiné aux supporters du club londonien pour les remercier pour les quatre années passées à leurs côtés.

"Aux supporters d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres ma maison et celle de ma famille au cours des quatre dernières années. Nous avons traversé des hauts et des bas ensemble et votre soutien signifiait tout pour moi", a-t-il affirmé.

"Avoir la chance de gagner des trophées et l'honneur d'être le capitaine de ce club est quelque chose que je garderai à jamais dans mon cœur."

Le Gabonais repart d'Angleterre avec une Coupe d'Angleterre et un Community Shield ajoutés à son palmarès dans le nord de Londres.

"Partir sans un vrai au-revoir fait mal"

Mis à l'écart du groupe par Mikel Arteta depuis cet automne en raison de problèmes de comportement, Aubame n'aura donc pas pu porter une dernière fois les couleurs du club.

"J'ai toujours été concentré à 100% et engagé à faire tout ce que je pouvais pour ce club, c'est pourquoi partir sans un vrai au-revoir fait mal - mais c'est le football", écrit-il encore dans son message.

"Je suis triste de ne pas avoir eu la chance d'aider mes coéquipiers au cours des dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment à tous mes gars et à mes fans le meilleur et de nombreuses années de succès à l'avenir !"

Sa signature à Barcelone, confirmée par le président Laporta, devrait rapidement être finalisé.