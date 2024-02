"Il me l’avait annoncé", Tchouaméni lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé

Après la précieuse victoire du Real Madrid en LDC, mercredi soir, face à Leipzig, Aurélien Tchouaméni a évoqué l’avenir de Mbappé.

C’est un sujet évoqué un peu partout par la presse sportive : l’avenir de Kylian Mbappé. Tout le monde veut savoir si l’attaquant du Paris Saint-Germain va prolonger une nouvelle fois avec le club francilien ou qu’il va quitter librement l’été prochain après la fin de son bail. Coéquipier de Mbappé en Equipe de France, Aurélien Tchouaméni vient d’évoquer l’avenir de son compatriote cité incessamment vers le Real Madrid.

Tchouaméni connaît-il déjà la décision de Mbappé ?

Ce mardi soir, le Real Madrid était allé arracher une victoire (0-1) sur le terrain du RB Leipzig à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Interrogé sur son partenaire en sélection, dont la décision reste inconnue depuis, Aurélien Tchouaméni dit ne pas encore être au courant de la décision de Mbappé. Et même s’il le savait, le milieu de terrain aurait préféré maintenir le suspense, a-t-il dit.

« Si Mbappé m'a annoncé sa décision pour la saison prochaine? À moi personnellement? Bah non! Et même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit! On en parle dans le vestiaire de temps en temps, c'est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir », a déclaré Aurélien Tchouaméni au micro de Canal + après la victoire madrilène. Visiblement, le nom de Kylian Mbappé est bien évoqué dans le vestiaire madrilène.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Tchouaméni sur son nouveau positionnement

Le Real Madrid est décimé en défense. Pour le moment, le club vice-champion d’Espagne n’a qu’un seul défenseur central apte. Il s’agit du capitaine Nacho Fernandez. Quant à David Alaba (ligament croisé), Eder Militao (ligament croisé) et Antonio Rüdiger (ischio), ils sont tous blessés. Alors, Carlo Ancelotti a jugé bon de positionner Aurélien Tchouaméni en défense centrale face à Leipzig, mardi. Un poste que le Français a assuré pleinement.

« C’est important, on joue contre des grosses équipes, surtout en Ligue des Champions. Il va falloir faire le dos rond dans certaines phases de jeu mais à la fin on gagne et on continue à être solide défensivement. On se crée des occasions, on marque des buts, donc il faut continuer. Monstrueux (en défense) je ne sais pas. Je pense que j’ai fait une bonne performance avec des circonstances atténuantes car je suis milieu de formation. J’en ai parlé avec le coach, j’essaye de tout peu importe le poste où je joue. On sait qu’au Real, le plus important c’est de remporter le plus grand nombre de titres. Si je peux apporter ma pierre à l’édifice pour aller au bout des compétitions, je le ferai volontiers. Je vais tout donner », a d’abord laissé entendre l’ancien Monégasque, avant de poursuivre en rigolant.

« Le coach (Didier Deschamps) regarde mais il ne faut pas lui dire ça, mon poste de prédilection c’est milieu de terrain, si le coach fait appel à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum mais on a ce qu’il faut en sélection », a-t-il ajouté.