"Il a du caca sur les cuisses", Daniel Riolo fracasse un cadre après PSG-Real Sociedad

La prestation indigeste d’un cadre de la formation francilienne face à la Real Sociedad fait monter la colère de Daniel Riolo.

Trop c’est trop ! Daniel Riolo n’en peut plus des copies livrées par Marcos Aoás Corrêa, dit Marquinhos, en Ligue des champions. Le capitaine du club de la capitale française a une nouvelle fois déçu l’éditorialiste français lors du match aller du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad, mercredi soir, au Parc des Princes.

Riolo et Rothen se payent Marquinhos

Bien qu’il ait disputé l’intégralité du temps imparti à la rencontre face à la Real Sociedad, Marquinhos n’a visiblement pas trop convaincu au vu des attentes placées en lui. A en croire Jérôme Rothen et Daniel Riolo, le défenseur brésilien a un véritable problème en Ligue des champions. Dans l'After Foot sur RMC, les deux hommes s’en sont pris au joueur malgré la victoire (2-0) du PSG contre la Real Sociedad.

« A un moment même Marquinhos, un milieu de terrain vient lui mettre un grand pont. Marquinhos a pris un grand pont d’un mec qui doit aller moins vite que moi aujourd’hui. Et il lui a pris deux mètres. Là tu te dis que ce n’est pas possible », a commencé Jérôme Rothen, qui s’est fait couper par Daniel Riolo encore plus critique au sujet du capitaine francilien: « Comment ça 'même Marquinhos', c’est toujours Marquinhos! », a lancé Riolo.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Daniel Riolo trop dur avec Marquinhos

Même si la Real Sociedad n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, Daniel Riolo ne pardonne pas à Marquinhos, qui n’était pas dans son match. L’éditorialiste RMC estime que le problème du Brésilien n’est pas physique, mais plutôt mental.

« Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de lose », a déploré l'éditorialiste de l’After Foot sur RMC.

Getty Images

« C’est un huitième de finale à domicile, tu joues contre la Real Sociedad. Tu ne joues pas Manchester City ou le Real Madrid. Eh bien expliquez-moi son niveau. Vous trouvez qu’il est rayonnant ? Vous trouvez qu’il fait capitaine ? Je trouve qu’il traîne un passif qui est lourd », a conclu Riolo. Le message est passé. Rendez-vous 5 mars pour voir si le discours changera.