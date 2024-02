PSG-Sociedad : Les révélations de Marquinhos sur le discours de Luis Enrique à la pause

Alors que le score était 0-0 à la pause, Luis Enrique fait recours au châtiment corporel pour ramener ses joueurs dans le jeu contre la Real Sociedad.

Bien qu’il ait dominé la partie, le Paris Saint-Germain n’était pas parvenu à trouver le chemin des filets en première période lors du match aller du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad, ce mercredi soir. A la pause, le coach parisien était obligé de porter la main sur ses joueurs pour faire passer les consignes. Ce qui a d’ailleurs bien fonctionné, car le PSG s’est imposé 2-0 finalement.

« Il nous a tiré les oreilles »

Luis Enrique n’a pas du tout apprécié la première partie livrée par son club face à la Real Sociedad au Parc des Princes, ce mercredi soir. Si Kylian Mbappé avaient eu l’occasion de prendre le dessus avant la pause, ils n’avaient pas réussi à le faire. Frustré, l’ancien coach du Barça a dû pincer les oreilles de ses joueurs dans les vestiaires à la mi-temps pour que les consignes y entrent facilement.

Getty Images

« On a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. C'est une équipe qui a beaucoup d'engagement et de mobilité, on savait que ça allait être dur. On a parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles. Après, c'était mieux. Ce qu'il nous a dit? Je laisse ça dans le vestiaire (sourire). Il était bien énervé. Il nous dit toujours la vérité. Il nous a beaucoup motivés pour avoir de la personnalité », a révélé Marquinhos au micro de Canal+ après la victoire.

Mbappé reconnaît la colère de Luis Enrique

Auteur du premier but parisien dans ce match (58e), Kylian Mbappé a admis que le club de la capitale française aurait pu tuer le match dès la première mi-temps. « En première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité car on était en supériorité numérique dans notre camp. On aurait pu faire un peu mieux. Ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe, on ne l'a pas payé cher. On est content de cette première étape », confie-t-il au micro de Canal+.

Getty

L’ancien de l’AS Monaco reste déjà focus sur le match retour. « Le clean sheet est important. On est à la recherche de ce genre de performances. On a réussi à marquer dans des moments importants, des moments qui font mal. Au retour, ça sera important de bien sortir de la pression. Ils vont vouloir jouer car ils sont en retard. Il faudra mettre de la qualité dans les sorties de balle. On va préparer le match et faire ce qu'il faut au match retour », a ajouté Kylian Mbappé.