Iker Casillas devrait sortir de l'hôpital lundi

Victime d'une crise cardiaque mercredi, Iker Casillas, qui se porte bien, devrait sortir de l'hôpital ce lundi.

Iker Casillas avait été hospitalisé mercredi après avoir subi une crise cardiaque . L'emblématique gardien espagnol, qui va bien et se trouve dans un état stable, devrait quitter l'établissement en début de semaine prochaine, lundi si tout se passe bien.

Opéré avec succès d'un infarctus du myocarde, l'ancien capitaine de la Roja, champion du monde en 2010, a provoqué une vive inquiétude dans le monde du football. Plusieurs joueurs, tels que son ancien coéquipier du Sergio Ramos ou encore le gardien actuel de la Maison Blanche Thibaut Courtois, avaient envoyé des messages de soutien au portier de Porto.

"Tout se passe très bien. Nous y serons encore quelques jours (à l'hôpital), jusqu'à lundi ou quelque chose comme ça, je crois", a déclaré ce lundi sa compagne Sara Carbonero dans des propos relatés par L'Equipe.

Sergio Conceiçao, l'entraîneur de Porto, est également revenu sur l'évolution de l'état physique du gardien espagnol. "L'état d'Iker évolue bien. Nous étions inquiets. Toute l'équipe est avec lui" , a indiqué l'ancienn entraîneur de lors d'une conférence de presse.

Selon nos informations, après sa sortie, Casillas devrait faire l’objet d’un suivi quotidien tout en prenant des médicaments pour l’aider à se rétablir . Avec un temps minimum de récupération attendu de deux mois, le gardien de but sera absent pour le reste de la saison de Porto. "Tout est sous contrôle ici" , avait-il écrit depuis son lit d'hôpital. "Un peu choqué mais je suis plein de force. Merci beaucoup à tous pour les messages de soutien et d'amour."



L'avenir de Casillas est incertain, même après le temps de récupération prévu. Certains médecins ont insisté sur le fait qu'un retour au football était peu probable pour l'ancien international espagnol, âgé de 37 ans. Cependant, aucune décision n'a encore été prise concernant le gardien de but, qui a un contrat jusqu'en 2020 et une option pour une année supplémentaire, les médecins de Porto ayant déclaré que cela serait discuté ultérieurement. "Cela dépendra également de sa volonté de continuer" , a déclaré Nélson Puga, le médecin du club portugais, dans une interview accordée à la chaine de Porto. "Ce n'est qu'après un long dialogue que nous déciderons de poursuivre ou non."