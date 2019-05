INFO GOAL - Casillas devra se reposer jusqu'à deux à trois mois après sa crise cardiaque

Le gardien de Porto, Iker Casillas, aura besoin de deux à trois mois de repos et de récupération après sa crise cardiaque selon nos informations.

Le joueur de 37 ans a été hospitalisé mercredi après avoir subi une crise cardiaque . Casillas, qui va bien et se trouve dans un état stable, devrait être libéré de l'hôpital samedi.



Après sa sortie, Casillas devrait faire l’objet d’un suivi quotidien tout en prenant des médicaments pour l’aider à se rétablir.



Avec un temps minimum de récupération attendu de deux mois, le gardien de but sera absent pour le reste de la saison de Porto.



"Tout est sous contrôle ici" , a écrit Casillas depuis son lit d'hôpital. "Un peu choqué mais je suis plein de force. Merci beaucoup à tous pour les messages de soutien et d'amour."



L'avenir de Casillas est incertain, même après le temps de récupération prévu.



Certains médecins ont insisté sur le fait qu'un retour au football était peu probable pour l'ancien international espagnol, âgé de 37 ans.



Cependant, aucune décision n'a encore été prise concernant le gardien de but, qui a un contrat jusqu'en 2020 et une option pour une année supplémentaire, les médecins de Porto ayant déclaré que cela serait discuté ultérieurement.



"Cela dépendra également de sa volonté de continuer" , a déclaré Nélson Puga, le médecin du club portugais, dans une interview accordée à la chaine de Porto. "Ce n'est qu'après un long dialogue que nous déciderons de poursuivre ou non."



Casillas, l'un des gardiens les plus titrés de l'histoire du , a rejoint Porto en 2015 et a remporté un titre de avec le club.



Auparavant, il avait été cinq fois vainqueur de la avec le Real Madrid et avait remporté trois fois le titre de la avec le club de la capitale et la



L'ancien capitaine de Madrid a également remporté la Coupe du Monde 2010 et l'Euro en 2008 et 2012. Il a récemment signé une prolongation de deux ans avec Porto en mars, après avoir mené le club vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions (élimination contre , ndlr).