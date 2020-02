Iker Casillas candidat à la présidence de la Fédération espagnole

Le vainqueur de la Coupe du monde a confirmé qu'il défiera Luis Rubiales pour le poste, alors qu'il est sur le point de raccrocher les crampons.

C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : Iker Casillas va se présenter pour devenir président de la Fédération espagnole de football. La légende du , Iker Casillas, a révélé qu'il se présenterait pour le poste, l'emblématique gardien étant proche de prendre sa retraite de joueur suite au problème qu'il a eu l'année dernière avec Porto. Pour rappel, le champion du monde 2010 avait eu un grave problème de santé l'empêchant de continuer à jouer au football et mettant même sa vie en péril.

L'ancien gardien du Real Madrid est donc en train d'établir sa reconversion. Iker Casillas a déjà songé à ses plans pour l'après football, affirmant son intention de défier Luis Rubiales pour prendre le contrôle de la RFEF. Passé par le centre de formation du Real Madrid, Iker Casillas est devenu profesionnel à 16 ans et a remporté de nombreux trophées avec le Real Madrid. Il a officialisé son annonce et sa candidature sur les réseaux sociaux.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

"Nous travaillons avec le plus grand respect et détermination dans notre candidature. Plus de 23 000 électeurs nous attendent dans des élections justes et transparentes. 139 membres de l'assemblée décideront". Iker Casillas a ajouté sur son contrat avec le et sur sa carrière de footballeur : "J'ai informé le président du FC Porto de ma décision à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude".

L'intention d'Iker Casillas est de rétablir l'harmonie de ce qui est devenu une relation fracturée entre l'actuel chef de la RFEF Rubialos et son homologue de la , Javier Tebas. Il peut s'attendre à avoir beaucoup de soutien dans le but de remplir un rôle de premier plan en dehors du terrain. En tant que capitaine de l'équipe nationale espagnole, il a contribué à remporter la et deux championnats d'Europe en 2008 et 2012.

Casillas a également récolté un nombre enviable de titres en club, dont cinq et trois couronnes en . Ceux qui ont déjà joué à ses côtés rejoindront probablement son combat, mais la légende du Barça, Carles Puyol, dit qu'il n'a eu aucune discussion en ce qui concerne la possibilité de travailler avec Casillas. Il a confessé à Marca: "J'ai vu quelque chose sur Twitter et j'ai également lu que j'étais avec lui, et je peux vous dire maintenant que je n'ai pas parlé à Iker. Iker est un ami et s'il m'appelle, j'écouterai; le rejoindre c'est autre chose. Je suis aussi un ami des candidats de Barcelone; ils m'ont appelé et je ne les ai pas rejoints. Ce sont des positions que vous devez convaincre les gens parce que c'est une grande responsabilité".