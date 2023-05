Igor Tudor peste contre l’arbitrage après la défaite de l’OM à Lens

L’entraineur marseillais, Igor Tudor, n’a pas du tout digéré le but refusé à son équipe en début de la rencontre contre Lens.

Le choc entre le 2e et 3e au classement de la Ligue 1 a tourné ce samedi en faveur du RC Lens. Dans leur stade de Bollaert, les Artésiens l’ont emporté 2-1 grâce à des réalisations de Seko Fofana et de Lois Openda. Avec ce succès, le club nordiste devient le nouveau dauphin du PSG au classement.

Tudor l’avait mauvaise

Le succès des Sang et Or parait mérité, mais les Marseillais avaient beaucoup de mal à l’accepter. Au coup de sifflet final, ils avaient tous en travers de la gorge le but inscrit par Alexis Sanchez à la 8e minute et qui a été refusé par Mr Clément Turpin. Après le visionnage de l’action dans le carré de la VAR, l’arbitre a décelé une faute du Chilien sur Danso.

Igor Tudor, l’entraineur, est celui qui paraissait le plus remonté. L’entraineur croate n’est pas habitué de parler de l’arbitrage, mais cette fois c’était plus fort que lui. A ses yeux, ce fut un tournant à la fois injuste et important. Le match aurait en effet pu connaitre un tout autre scénario si Turpin s’était fié à son premier sentiment.

"Ce sont des petits détails qui ont fait la différence. Notre but est valide et y a un deuxième jaune pour Medina aussi non sifflé. Mais je ne veux pas parler de l'arbitrage. Et il y a les deux blessures qui ont aussi pesé", a-t-il déploré au coup de sifflet final au micro de Canal+.

Tout en regrettant ce but non accordé aux siens, le coach marseillais a quand même eu l’honnêteté de reconnaitre que sa formation n’a pas mis autant d’intensité qu’il l’espérait. Et à la question si Lens méritait son succès, il a répondu : « Ça a été un match équilibré c’est tout ».

Son gardien, Pau Lopez, paraissait plus lucide dans sa dissection d’après-match en indiquant : « Il y avait beaucoup d’intensité. Mais ils ont joué plus que nous, ils en voulaient plus et ils méritaient de gagner. On n’était pas à notre niveau, et face à cette équipe-là c’est difficile quand tu n’es pas à ton niveau ».

Clauss : « Le but refusé nous fait mal »

Même son de cloche chez le défenseur Jonathan Clauss, qui a évoqué une équipe lensoise « plus tranchante ». « On a bien démarré. On se crée quelques situations, on se met bien dedans. Ce but refusé peut-être qu’il nous met un coup derrière la tête. Il nous fait mal. On se remet dans le jeu et on essaye malgré tout. On a manqué de liant. Ca fait chier, mais malgré tout c’est intéressant ce qu’on propose. Mais on ne va pas enlever le mérite à Lens. Ils ont peut-être été un peu plus tranchants. Il ne manque pas grand-chose. Ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre », a déclaré l'ancien Sang et Or.