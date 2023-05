Lens - OM : Le but d'Alexis Sanchez aurait-il dû être validé ?

L’OM a ouvert la marque face à Lens dès l’entame de match, mais la réalisation d’Alexis Sanchez a été refusée par l’arbitre. A tort ou à raison ?

Le choc de championnat de France, opposant Lens à Marseille, a démarré sur les chapeaux de roue. Au bout de quelques minutes de jeu, les filets avaient déjà tremblé dans cette partie. Ceux des Sang et Or en l’occurrence. Alexis Sanchez a trompé Brice Samba en le battant dans un duel (8e).

Les Lensois l’ont échappé belle

La joie du Chilien a cependant été de courte durée. Après l’avoir dans un premier temps validée, l’arbitre Clément Turpin a annulé la réalisation des Marseillais. Interpellé par ses collègues de la VAR, il est allé voir la vidéo et a jugé que l’attaquant olympien a commis une faute sur le défenseur nordiste Danso juste avant d’aller scorer.

L’ancien barcelonais a dépossédé l'Autrichien du ballon en s’aidant légèrement de sa main droite. Il avait beau clamer qu’il n’y avait rien d’irrégulier, ce léger appui a convaincu l’homme en noir que la faute existait. Au grand dam des Marseillais, le score est donc revenu à 0-0.

En d’autres circonstances, la faute n’aurait peut-être pas été sifflée

Turpin a-t-il pris la bonne décision ? Chacun se fera un avis sur le sujet. Présent aux commentaires de Canal+, Habib Beye a déclaré qu’il y avait bien une charge de Sanchez sur Danso, mais que celle-ci n’était pas excessive et qu’elle n’aurait jamais été signalée si l’arrière lensois couvrait une sortie de but. "Je ne l'aurais pas sifflé. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n'est jamais sifflé. Et je trouve que Danso prend un risque, c'est lui qui joue le bluff, qui joue la protection de balle. Il y a deux contacts, mais est-ce aussi important pour faire tomber Danso ? Je trouve qu'il a pris un risque. S'il avait accordé le but, il n'y aurait pas eu scandale. Mais qu'il ne l'accorde pas, il n'y a pas de scandale non plus", a confié le célèbre consultant.

La certitude est que ce fait de match fut un tournant puisque le score est reste à égalité, avant que les Sang et Or ne prennent les devants grâce à un joli but de Seko Fofana. Le camp marseillais a d'ailleurs longtemps ruminé l'action en question. Igor Tudor a aussi pris un jaune plus tard pour avoir protesté de manière trop véhémente une faute non sifflée en faveur de son équipe.