Icardi, Mandanda... Les réactions après PSG-OM (4-0)

Au sortir d'un classique largement déséquilibré, la satisfaction parisienne tranchait avec le désarroi des Olympiens.

Il n'y a pas eu match ce dimanche à l'occasion du Classique entre le PSG et l'OM. L'équipe de la capitale a corrigé son rival historique, avec un succès par quatre buts d'écart. Tout s'est joué en première période où les Franciliens ont fait preuve de beaucoup d'efficacité. En deuxième, c'était un peu plus équilibré et cela a permis à l'OM d'échapper à une correction plus lourde. Après le match, les Parisiens ont fait part de leur satisfaction. Les Marseillais, eux, ont exprimé leur tristesse, mais sans vraiment paraitre catastrophés.

Mauro Icardi (attaquant du PSG sur Canal+) : "Je suis très content pour la victoire qu'on a eue. C'était important pour l'équipe et on savait que c'était important pour les fans. Il y a eu le résultat et la manière. On aurait aimé mieux finir, mais on est quand même contents de ce 4-0. Je suis très content de mon adaptation et de mes buts. Je suis venu avec cette envie de marquer et je suis content de réussir. Est-ce la meilleure équipe de ma carrière ? Oui, il y a de très grands joueurs ici. Jouer avec des joueurs comme ça c'est fantastique. Je m'entends bien avec tout le monde et je marque des buts".

Steve Mandanda (gardien de l'OM sur Canal+) : "La première mi-temps a été vraiment difficile pour nous. On a essayé de sortir de derrière, mais ils nous pressaient bien et il y avait beaucoup de déchet. Ça va très vite devant chez eux. En deuxième période, ils ont levé le pied. Et nous, ça nous a permis de jouer un peu plus. Mais c'est sûr que sur ce genre de rencontres c'est insuffisant. C'est sûr qu'en deuxième c'était mieux, mais en première on n'avait pas la solution. Voilà, c'est comme ça. Ça prouve qu'on est encore très loin de ce genre de matches et qu'il va falloir travailler pour resserrer l'écart".

André Villas Boas (entraineur de l'OM sur Canal+) : "Le PSG était-il intouchable ? En première mi-temps oui. Ils ont été efficaces. Nous, on a eu deux occasions avant le premier but. Ça aurait pu nous donner plus de confiance. Après, évidemment, ils ont été très bons. Dans la gestion de la profondeur, notamment. Peut-être que c'est moi qui ait trop avancé la ligne de derrière. Ai-je des regrets ? La qualité individuelle a fait la différence, ce n'est pas une question d'organisation. Mais je suis très fier de ce que les gars ont fait en deuxième période. Il n'y a pas à avoir honte. Les gars ont été courageux. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit avant le match, cette rencontre ne compte pas. Maintenant, cette rencontre est finie. On ne retrouve Paris qu'en avril. Notre championnat est un autre. On reste à deux points du troisième. On n'a pas mis assez de pression avant ce match ? Non, je ne pense pas. Tuchel peut dire les choses qu'il veut".

