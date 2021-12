Ibrahimovic, ses nouvelles punchlines contre le PSG

Zlatan Ibrahimovic multiplie les déclarations fracassantes en ce moment. Après avoir tiré à boulets rouges sur Allegri, Materazzi et Lukaku, le Suédois vient de s’attaquer à ses anciens dirigeants du PSG. Dans son livre, qui sort ce jeudi, l’attaquant de l’AC Milan a tenu des propos controversés envers Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Il estime, en creux, qu’ils n’ont pas assez de poigne pour bien manager un vestiaire de stars.

« Si j’étais au PSG, je ne demanderais pas, j’ordonnerais »

« Il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer, grandir et passer à l'étape suivante, écrit Ibra. À Paris, maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes. S'il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain, personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent. Si j'étais là, je ne dirais pas quoi faire mais j'ordonnerais », a-t-il confié.

Ibrahimovic a poursuivi en indiquant que Leonardo se montre trop docile avec ses joueurs et c’est ce qui fait que l’équipe ne parvient pas à franchir le palier qui le sépare du sommet européen. « Je n'ai rien de personnel contre Leonardo. Au contraire je l'aime bien En effet, c'est lui qui m'a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous : moi, je ne demande pas, j'ordonne », a-t-il clamé.

« Le PSG n’a pas de dirigeant fort »

Il s’est aussi permis de donner un exemple des conflits qui fragilisent Leonardo : « Si un joueur reçoit un ordre, il dit : "D'accord, ça va", puis il se plaint à Nasser, qui lui donne raison et ainsi le directeur sportif se retrouve en position de faiblesse. Mais si le directeur sportif, c'est moi et que ce joueur essaie de se comporter comme ça, c'est la première et dernière fois qu'il fait cela. Garanti. »

« Le PSG a changé son histoire en quarante-huit heures : il est passé d'un statut de club normal à la dimension qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'as pas un dirigeant fort, cela peut devenir ingérable, avec toutes les stars que tu as amassées dans ton équipe », a-t-il enchéri, comme pour pointer encore un peu plus du doigt la responsabilité du board parisien actuel.

Ibrahimovic a envisagé de remplacer Leonardo

Aurait-il fait mieux s’il était à la place de Leonardo ? Ibra a la conviction que oui. Il avoue même avoir sérieusement songé à se proposer pour succéder au Brésilien dans son rôle. « Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif, révélait-il dans un passage de son livre. J'ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe. « Nasser a ri, mais il n'a pas dit non. Mino Raiola (son agent) était aussi d'accord. Il m'a dit : "C'est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point." [...] Raiola savait bien qu'il ne pourrait jamais me détacher de Milan, mais il était d'accord avec moi : si Je n'avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au Paris-Saint-Germain, cela aurait été le bon avenir. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : "Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe." Un autre : "Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu." J'ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l'idée d'arrêter ma carrière de footballeur. Une chose, c'est de le dire, une autre de le faire ».