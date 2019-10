Ibrahimovic : "Mourinho est toujours le Special One"

Pour Zlatan Ibrahimovic, José Mourinho n'a pas perdu de sa superbe.

Zlatan Ibrahimovic a soutenu Jose Mourinho. Mourinho et Ibrahimovic ont noué des liens solides lors d’épisodes communs à l’Inter et à .



L'ancien entraîneur de et du n'a pas occupé de poste depuis son licenciement à Manchester United en décembre 2018, mais semble se rapprocher d'un retour en tant qu'entraîneur.

Le conseil d'Ibrahimovic à Mbappé, qu'il voit comme le numéro 1​



Mourinho a récemment rejeté la possibilité de mener des discussions avec car il "a déjà choisi un autre club", a déclaré le président de la l'OL, Jean-Michel Aulas, plus tôt ce mois-ci.



Et Ibrahimovic est catégorique: les prochains employeurs du profiteront au mieux de ses capacités. "Il a eu un impact incroyable sur ma carrière", a déclaré l'attaquant du LA Galaxy à la Gazzetta dello Sport. Il est toujours le"Special One ", un gagnant. J'espère qu'il sera bientôt de retour sur un banc et je suis sûr qu'il va commencer à gagner immédiatement."