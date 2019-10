Le conseil d'Ibrahimovic à Mbappé, qu'il voit comme le numéro 1

L'ascension fulgurante de Kylian Mbappé n'a pas échappé à Zlatan Ibrahimovic, qui s'est permis de lui glisser un petit conseil.

Champion du monde et auteur d'un Mondial éblouissant, triple champion de et meilleur buteur de , Kylian Mbappé multiplie les distinctions individuelles et collectives pour s'imposer comme le jeune joueur le plus reconnu du football mondial.

Depuis le début de sa carrière, le champion du monde français a fait l'éloges de nombreuses gloires, actuelles ou anciennes. De Pelé à Diego Maradona, en passant par Zinédine Zidane, Ronaldo ou Paolo Maldini, les plus grands noms du football sont séduits par le talent du numéro 7 parisien.

Zlatan Ibrahimovic l'est aussi. En bon observateur de ses successeurs au PSG, le géant suédois suit de près l'évolution du phénomène.

Interrogé dans la Gazzetta dello Sport sur le joueur qu'il voit comme le numéro 1 actuel, Ibra a ainsi répondu "Mbappé". Mais il ne s'est pas arrêté là.

Jamais avare de petits conseils, Ibrahimovic a expliqué que la star des Bleus devrait garder la même éthique de travail pour continuer à dominer. "Le meilleur actuellement ? Mbappé, à qui je voudrais donner un conseil. Il a connu la réussite très jeune, il devra toujours bosser pour avoir plus faim que les autres".