Hazard se lâche sur Chelsea

Hazard a émergé comme l'un des jeunes les plus en vue d'Europe à Lille, remportant le titre de joueur de l'année de Ligue 1 deux saisons de suite, avant de choisir de partir à l'été 2012. Chelsea a terminé cette saison-là à la sixième place du championnat, mais avait remporté la Coupe d'Angleterre et la première Ligue des champions de son histoire. Didier Drogba avait marqué le but égalisateur et le penalty décisif contre le Bayern Munich en finale, et les fans de Chelsea peuvent le remercier pour la signature de Hazard.

L'ancien ailier l'a admis dans une récente interview, révélant qu'il avait déjà pris contact avec d'autres rivaux de Premier League en vue d'un éventuel transfert. Le Belge s'est confié à l'ancien Blue John-Obi Mikel sur son podcast The Obi One Podcast : "J'ai discuté avec Sir Alex Ferguson. J'ai parlé avec Harry Redknapp, qui était à l'époque le manager de Tottenham. Je suis allé à Manchester pour voir le terrain d'entraînement de Man City. J'avais donc plusieurs options, mais pas Chelsea. La dernière année [à] Lille, Chelsea n'était pas bon en championnat. Je savais que je quitterais la France pour aller en Premier League, mais pas à Chelsea parce que je voulais jouer la Ligue des champions. Je suis parti parce que vous [Chelsea] avez gagné la Ligue des champions".

"Chelsea était loin"

Interrogé par Mikel sur le fait de savoir si ce transfert se serait concrétisé sans le triomphe des Blues sur la scène continentale, Hazard a répondu sans détour : "Mon ami, Chelsea était loin [rires] ! C'est pourquoi je dis merci à Drogba !"

L'article continue ci-dessous

Hazard a signé pour 32 millions de livres sterling en 2012 et est devenu une légende du club de Stamford Bridge. Le Belge a aidé les Blues à remporter deux titres de Premier League, deux trophées d'Europa League, une FA Cup et une League Cup. Son impressionnant bilan de 202 buts en 352 matches l'a aidé à rejoindre les géants européens du Real Madrid en 2019, mais les blessures ont mis fin à sa carrière en club. Malgré ses échecs à Madrid, Hazard a récemment affirmé de manière sensationnelle dans une récente interview qu'il était meilleur que Cristiano Ronaldo en termes de "football pur", seul Lionel Messi - et peut-être Neymar - étant considéré comme meilleur que lui.