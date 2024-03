Hatem Ben Arfa, l'incroyable humiliation

Une révélation très surprenante est tombée sur Hatem Ben Arfa, vendredi.

Il est bien loin l’époque où Hatem Ben Arfa régalait la Ligue 1 avec le ballon. L’ancien international français a disparu des radars depuis…deux ans. Toutefois, Hatem Ben Arfa a fait son retour au devant de la scène ce vendredi. Malheureusement, ce retour ne s’inscrit pas dans le bon sens.

Hatem Ben Arfa refoulé par un club de… National

Depuis son départ de Lille en 2022, Hatem Ben Arfa n’a plus foulé les pelouses. Pourtant, l’ancien international français n’a toujours pas annoncé sa retraite. Le moins qu’on puisse dire d’ailleurs, c’est que le terrain à Ben Arfa. S’il passe le plus clair de son temps à jouer au padel dans la ville de Paris, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais rêve d’un retour sur les terrains. Et comme il semble être snobé par tous les clubs, Hatem Ben Arfa a décidé de prendre les devants lui-même.

En effet, Raph Chader révèle ce vendredi que le Franco-Tunisien aurait proposé ses services à Marignane Gignac, un club de…National. A la grande surprise, le club amateur aurait refoulé Hatem Ben Arfa. Une énorme gifle au vu de la qualité technique de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille connue de tous.

Ben Arfa, plus personne n’en veut

C’est l’une des grosses déceptions du football français. Joueur de la génération 87 qui a remporté l’Euro U17 avec des Karim Benzema et Samir Nasri, Hatem Ben Arfa a eu une carrière moins aboutie que celle de ses anciens coéquipiers. Considéré par plusieurs comme le plus talentueux du trio, Ben Arfa a manqué de constance et de régularité dans son parcours.

Un parcours certes, freiné par une grosse blessure contractée lors de son passage à Newcastle mais la suite aurait pu être meilleure. Alors qu’il s’est relancé à l’OGC Nice sous Claude Puel, l’ancien de Hull City a enchainé des accrochages avec ses dirigeants lors de ses passages au PSG et à Lille. Des polémiques qui entachent son CV et qui expliquent pourquoi Hatem Ben Arfa est jeté aux oubliettes.