Mercato - Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa est courtisé par la Fiorentina

Sans club depuis son départ du Stade Rennais il y a deux mois, Hatem Ben Arfa pourrait rebondir en Italie où il a été approché par la Fiorentina.

En quête d'un renfort offensif de dernière minute, la prospecte partout en Europe et notamment du côté des joueurs libres. Selon Sky Sport, Hatem Ben Arfa, sans club depuis son départ du en juin dernier, serait ciblé par le club italien.

L'ancien joueur du PSG et de l'OM ferait partie d'une short-list avec également Rémi Oudin (Reims) et Rachid Ghezzal (Leicester). Le premier cité pourrait coûter dix millions d'euros tandis que le second pourrait arriver sous la forme d'un prêt.

#Fiorentina, continua il lavoro per l'esterno. Non solo Oudin: sondaggi per Ben Arfa e Ghezzalhttps://t.co/0CU6bkh8Vu — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2019

Depuis son départ du club breton, le milieu offensif de 31 ans n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge malgré des légers contacts avec l' Barcelone, en .

Racheté par l'ambitieux Rocco Commisso, un milliardaire italo-américain, la Fiorentina possède de fortes ambitieux pour cette saison et a notamment convaincu Franck Ribéry il y a deux semaines de venir tenter l'aventure en Toscane.