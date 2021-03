Harry Maguire prévient, l'Angleterre est meilleure qu'il y a 3 ans

Le défenseur central anglais estime que les Three Lions de Gareth Southgate ont énormément progressé depuis la Coupe du Monde 2018.

Le défenseur central anglais Harry Maguire a affirmé que les Three Lions sont aujourd'hui une meilleure équipe qu'en 2018, quand la sélection avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde en Russie. Durant ce même tournoi, le joueur de Manchester United avait d'ailleurs impressionné et s'était révélé aux yeux du grand public.

La compo probable des Bleus face à Kazakhstan : Deschamps réserve des surprises

L'Angleterre est selon lui mieux armée trois ans plus tard, et le défenseur central a prévenu la concurrence en conférence de presse, avant le match contre l'Albanie, pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022. "Je pense qu'au cours des trois années, nous avons plus travaillé tactiquement", a-t-il confié.

"En tant que joueur et en équipe, trois ans, c'est long pour se développer"

"Nous devons intégrer notre expérience dans les tournois à venir. Je suis sûr que cela nous aidera. Bien sûr, en tant que joueur et en équipe, trois ans, c'est long pour se développer et nous nous sommes développés de manière positive", a ensuite ajouté Harry Maguire, confiant quant aux chances de succès des Anglais à l'Euro.

S'il ne fait aucun doute que le sélectionneur Gareth Southgate dispose d'une génération dorée, encore fallait-il donner suffisamment de chances aux jeunes. Justement, Reece James, Mason Mount et Jude Bellingham ont tous participé à la récente victoire 5-0 contre Saint-Marin. Même chose pour l'impressionnant Phil Foden.

L'article continue ci-dessous

Le président du championnat mexicain espère Messi ou Ronaldo en Liga MX

"C’est juste un très bon joueur, très excitant, un joueur intelligent dans son positionnement. Il a des compétences pour recevoir le ballon sous pression et sortir les joueurs du jeu avec son contrôle serré. Il a une belle gamme de passes. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il a un vrai sens du but et une soif de marquer", a expliqué le technicien britannique au sujet du milieu offensif de Manchester City. Plus les semaines passent, plus Phil Foden s'impose comme un futur crack en puissance.