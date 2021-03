La compo probable des Bleus face à Kazakhstan : Deschamps réserve des surprises

Pour le duel contre le Kazakhstan, dimanche à Astana, le sélectionneur tricolore entend incorporer plusieurs changements.

Quatre jours après son opposition face à l’Ukraine, qui s’est achevée sur un nul, l’équipe de France dispute son deuxième match qualificatif pour le Mondial. Les Bleus se mesurent à Kazakhstan à l’extérieur (à 15h). Comme on pouvait s’y attendre, Didier Deschamps prévoit de faire légèrement tourner lors de cette partie.

Martial et Démbélé d’entrée

Si l’on en croit ce que rapporte le quotidien L’Equipe, le patron tricolore va relancer Anthony Martial et Ousmane Dembélé. Le duo sera aligné aux avant-postes, au détriment de la paire Kinglsey Coman et Olivier Giroud. Un choix fort de la part du coach, mais qui est aussi dicté par la nécessité de ménager quelques organismes, vu qu’il y aura encore un troisième match à jouer mercredi prochain contre la Bosnie.

Les champions du monde devraient se produire en 4-2-3-1. Pour accompagner Martial et Dembélé devant, Deschamps devra faire confiance à Kylian Mbappé, tandis qu’Antoine Griezmann sera encore une fois aligné dans un poste de neuf et demi.

Dans l’entrejeu, Pogba devrait effectuer son come-back. N’Golo Kanté étant absent, il reste trois joueurs pour une place Tanguy Ndombélé, Thomas Lemar et Adrien Rabiot. C’est le milieu des Spurs qui tient la corde pour jouer d’entrée.

Derrière, Deschamps change tout

En conférence de presse ce samedi, DD a rappelé qu’il était chanceux de posséder un groupe étoffé, avec beaucoup de concurrence à chaque poste : « J'ai le choix avec plusieurs joueurs de haut niveau qui peuvent évoluer dans plusieurs positions. Je vais en choisir un qui me semble plus adapté par rapport à l'adversaire, pour le mettre en difficulté. Je fonctionne toujours comme ça, de mettre une équipe censée avoir la maitrise de jeu, la plus dangereuse et la plus efficace possible ».

Derrière, Clément Lenglet est pressenti pour accompagner Raphael Varane dans l’axe. Presnel Kimpembe retrouvera le banc, mais ce n’est pas du tout une sanction par rapport au but contre son camp qu’il a inscrit contre l’Ukraine.

Enfin, sur les côtés, Léo Dubois et Lucas Digne sont également attendus pour être titulaires, remplaçant respectivement les deux champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. En revanche, dans les buts, Hugo Lloris demeure indéboulonnable.

L'équipe probable des Bleus contre le Kazakhstan :

Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, Digne - P. Pogba, Ndombélé - O. Dembélé, Griezmann, Martial - Mbappé