Harry Kane va discuter avec Nuno Espirito Santo à son retour de l'Euro

Toujours pas fixé sur son avenir, l'attaquant de l'Angleterre, qui souhaite quitter Tottenham, va s'entretenir avec le nouvel entraîneur des Spurs.

Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, a déclaré que garder Harry Kane était un "objectif pour le club". Kane a déjà laissé entendre qu'il souhaitait quitter les Spurs, indiquant qu'il souhaitait participer aux plus grandes compétitions et aux plus grands matchs. Et Tottenham ne disputera pas de Coupe d'Europe...

L'intérêt provient principalement de Manchester United et de Manchester City, bien que Chelsea et le Paris Saint-Germain aient également été liés à l'attaquant prolifique, triple vainqueur du Soulier d'or de Premier League. Un bras de fer pourrait s'ensuivre entre le joueur et le club, même si Kane a un contrat à honorer jusqu'en 2024.

Kane aura une discussion à son retour

Mercredi dernier, Tottenham a toutefois officialisé la nomination de l'entraîneur Nuno Espirito Santo. Une arrivée vouée à redistribuer certaines cartes ? Disputant actuellement l'Euro 2020 avec la sélection anglaise, Harry Kane a assuré qu'il aura une discussion avec l'ancien technicien des Wolves dès son retour à Londres.



"Quand un nouveau manager arrive, il y a toujours une grande excitation autour du club. Bien évidemment, je ne suis actuellement pas là-bas et je n'ai eu aucun contact avec lui. Je suis avec l'Angleterre à l'Euro et totalement concentré sur ça. C'est un bon manager qui a fait du bon travail aux Wolves et qui les a fait jouer d'une très bonne manière. À mon retour après le tournoi, je suis sûr que nous allons parler", a confié Harry Kane pour talkSPORT. À Nuno Espirito Santo de se montrer (très) convaincant.