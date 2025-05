Hansi Flick passe aux aveux, le gros démenti

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a démenti les rumeurs d'un accord avec le club concernant une prolongation de contrat.

L'entraîneur allemand, à deux points d'un triplé exceptionnel en championnat, dont la Supercoupe d'Espagne, est la star du moment en Catalogne.

Après avoir été aperçu en train de dîner avec le président Joan Laporta et son agent Pini Zahavi dimanche soir, au lendemain des célébrations qui ont suivi le Clasico, plusieurs rumeurs ont circulé concernant un accord de prolongation de contrat.

« Ce n'est pas le moment d'en parler. Je l'ai souvent dit : il me reste un an, je ne suis pas pressé. Nous avons dîné avec le président et nous avons passé un excellent moment, mais ce n'était pas prévu. Je suis vraiment heureux ici, comme je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas encore fait. Rien n'est fait. Il faut attendre, et je peux attendre sans problème. »

Flick a toutefois envisagé une prolongation cet été. L'entraîneur allemand n'a cependant pas souhaité en entendre parler avant la fin de la saison.

L'important, c'est de jouer ces trois matchs, puis on discutera de tout. Ce n'est pas le moment d'y penser ; il y en a trois avant. Et aujourd'hui, j'ai dit à l'équipe : nous sommes là pour gagner et nous devons nous concentrer là-dessus. Nous devons respecter l'adversaire, le club, les supporters… nous n'avons pas à penser à autre chose. Nous devons être engagés.

Lundi, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a été annoncé comme le prochain sélectionneur du Brésil, et Flick n'a eu que des mots élogieux pour son homologue.

« Il a fait un travail fantastique à Madrid. Comme je l'ai déjà dit, c'est un gentleman et l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions.»

Tout comme pour son propre avenir, il ne s'est pas laissé entraîner dans les spéculations sur les transferts et sur ce que Barcelone pourrait faire cet été.

« Je ne pense pas que ce soit le moment d'aborder ces sujets.»

Flick est actuellement sous contrat jusqu'en 2026, après avoir signé un contrat de deux ans à son arrivée en Catalogne. Les Blaugrana voudraient apparemment ajouter une année supplémentaire à cet accord, prolongeant ainsi l'accord jusqu'en 2027. Il a été noté que Flick ne devrait pas continuer à occuper le poste de Barcelone à long terme, et pas au-delà de la saison 2026-27.